В Донецке обсудят партнерство Украины и России с НАТО

14-16 мая в Донецком Национальном университете состоится Международная конференция "Партнерские отношения Украина-НАТО, Россия-НАТО после Бухарестского саммита".

Как сообщили УНИАН в Донецком пресс-клубе, конференцию проводит Научно-информационный Центр международной безопасности и евроатлантического сотрудничества Донецкого национального университета при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине.

На конференции планируются выступления посла Литвы в штаб-квартире НАТО Линаса ЛИНКЯВИЧУСА, Директора Центра информации и документации НАТО в Украине Мишеля ДЮРЕ. Кроме того, намечены выступления ректора Донецкого национального университета Владимира ШЕВЧЕНКО; директора Центра международной безопасности Донецкого национального университета, заведующего кафедрой международных отношений и внешней политики ДонНУ Александра КРАПИВИНА и других.

Во время конференции будут обсуждаться проблемы отношений между Украиной, Россией и НАТО, в частности, анализ евроатлантических перспектив после Бухарестского саммита НАТО.