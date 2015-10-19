Бизнесмен расстрелял руководство российского Красногорска

Вместе с чиновником преступник убил руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Георгия Котляренко, пишет newsru.com.

Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве красногорского чиновника и менеджера, скрывавшийся с места преступления, застрелил еще одного человека.

Как сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, инцидент произошел около 14 часов. Предварительно установлено, что в обеденное время в кабинет к Караулову вошел предприниматель Амиран Георгадзе, занимающийся строительством объектов на территории Красногорского района, и между ними началась беседа. По предварительным данным, чиновник был долгое время знаком с Георгадзе, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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По данным МВД, в понедельник замглавы администрации вел прием граждан и стрелявший прошел в кабинет именно под видом встречи. Затем, установили в СК, Караулов попросил своего секретаря пригласить руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Котляренко. "Кстати, Георгадзе является одним из совладельцев этого предприятия", - уточнили в СК. По данным следствия, между мужчинами завязалась словесная перепалка. После этого Георгадзе потребовал от секретарши Караулова пригласить в кабинет своего водителя, который, по словам женщины, вошел туда с большой сумкой.

Как следует из дальнейших событий, по всей видимости, бизнесмен подготовился к расправе - в сумке лежали два вида оружия. По версии следствия, Георгадзе сначала достал оружие, похожее на автомат либо винтовку "Сайга", и попытался открыть из него огонь. Однако оружие заклинило, и тогда подозреваемый произвел несколько выстрелов в Караулова и Котляренко из пистолета, предположительно калибра 9 мм.

Оба чиновника скончались на месте происшествия. Георгадзе вместе со своим водителем скрылся с места происшествия. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Георгадзе уехал от здания управы на автомобиле Range Rover.

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Как сообщила журналистам представитель областного управления МВД Татьяна Петрова, "по имеющейся информации, двое мужчин, в том числе непосредственно подозреваемый в совершении тяжкого преступления, скрылись от здания горадминистрации Красногорска на Range Rover, принадлежащем одному из них". "Сразу же был введен оперативный план "Сирена", сотрудники полиции предупреждены, что скрывающиеся вооружены и могут оказать сопротивление", - заявила Петрова.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 и 222 УК РФ (убийство двух лиц и незаконный оборот оружия).

Позднее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что предполагаемый убийца застрелил еще одного местного жителя, передает РБК . Он также подчеркнул, что правоохранительные органы принимают меры для задержания подозреваемого. На данный момент неизвестно об обстоятельствах третьего убийства и личности жертвы преступника.

Следствием рассматриваются несколько версий убийства, в качестве приоритетной - версия о том, что убийство могло быть связано с исполнением погибшими своих служебных обязанностей, отмечают в СК. По данным следствия, Амиран Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на строительство, в последнее время был лишен такой возможности, говорится в сообщении на сайте ведомства.