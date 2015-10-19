Бизнесмен расстрелял руководство российского Красногорска
В городе Красногорске Московской области в понедельник местный бизнесмен застрелил в упор первого заместителя главы города Юрия Караулова в его служебном кабинете.
Вместе с чиновником преступник убил руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Георгия Котляренко, пишет newsru.com.
Позже стало известно, что подозреваемый в убийстве красногорского чиновника и менеджера, скрывавшийся с места преступления, застрелил еще одного человека.
Как сообщил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин, инцидент произошел около 14 часов. Предварительно установлено, что в обеденное время в кабинет к Караулову вошел предприниматель Амиран Георгадзе, занимающийся строительством объектов на территории Красногорского района, и между ними началась беседа. По предварительным данным, чиновник был долгое время знаком с Георгадзе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По данным МВД, в понедельник замглавы администрации вел прием граждан и стрелявший прошел в кабинет именно под видом встречи. Затем, установили в СК, Караулов попросил своего секретаря пригласить руководителя ОАО "Красногорская электрическая сеть" Котляренко. "Кстати, Георгадзе является одним из совладельцев этого предприятия", - уточнили в СК. По данным следствия, между мужчинами завязалась словесная перепалка. После этого Георгадзе потребовал от секретарши Караулова пригласить в кабинет своего водителя, который, по словам женщины, вошел туда с большой сумкой.
Как следует из дальнейших событий, по всей видимости, бизнесмен подготовился к расправе - в сумке лежали два вида оружия. По версии следствия, Георгадзе сначала достал оружие, похожее на автомат либо винтовку "Сайга", и попытался открыть из него огонь. Однако оружие заклинило, и тогда подозреваемый произвел несколько выстрелов в Караулова и Котляренко из пистолета, предположительно калибра 9 мм.
Оба чиновника скончались на месте происшествия. Георгадзе вместе со своим водителем скрылся с места происшествия. Источник в правоохранительных органах сообщил, что Георгадзе уехал от здания управы на автомобиле Range Rover.
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Как сообщила журналистам представитель областного управления МВД Татьяна Петрова, "по имеющейся информации, двое мужчин, в том числе непосредственно подозреваемый в совершении тяжкого преступления, скрылись от здания горадминистрации Красногорска на Range Rover, принадлежащем одному из них". "Сразу же был введен оперативный план "Сирена", сотрудники полиции предупреждены, что скрывающиеся вооружены и могут оказать сопротивление", - заявила Петрова.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 и 222 УК РФ (убийство двух лиц и незаконный оборот оружия).
Позднее официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что предполагаемый убийца застрелил еще одного местного жителя, передает РБК. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы принимают меры для задержания подозреваемого. На данный момент неизвестно об обстоятельствах третьего убийства и личности жертвы преступника.
Следствием рассматриваются несколько версий убийства, в качестве приоритетной - версия о том, что убийство могло быть связано с исполнением погибшими своих служебных обязанностей, отмечают в СК. По данным следствия, Амиран Георгадзе, получавший ранее государственные заказы на строительство, в последнее время был лишен такой возможности, говорится в сообщении на сайте ведомства.