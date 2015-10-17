Папа Франциск в ноябре впервые посетит Африку

22:35, 17 октября 2015
Мир
157 0

Папа Римский Франциск посетит Кению, Уганду и Центрально-Африканскую Республику в ходе своего первого визита в Африку в ноябре, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

REUTERS

В ходе поездки понтифик планирует встретиться с обитателями трущоб и беженцами, передает Gazeta.ru.

Читайте такжеПапа Франциск: лицемерие – это скрытый вирус, который побеждается молитвой

Визит Франциска в Африку запланирован на 25–30 ноября.

Ранее сообщалось, что понтифик совершил шестидневный визит в Соединенные Штаты Америки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter