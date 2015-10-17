Папа Франциск в ноябре впервые посетит Африку

Папа Римский Франциск посетит Кению, Уганду и Центрально-Африканскую Республику в ходе своего первого визита в Африку в ноябре, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

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