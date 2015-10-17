Папа Франциск в ноябре впервые посетит Африку
22:35, 17 октября 2015Мир
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Папа Римский Франциск посетит Кению, Уганду и Центрально-Африканскую Республику в ходе своего первого визита в Африку в ноябре, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Ватикана.
REUTERS
В ходе поездки понтифик планирует встретиться с обитателями трущоб и беженцами, передает Gazeta.ru.
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Визит Франциска в Африку запланирован на 25–30 ноября.
Ранее сообщалось, что понтифик совершил шестидневный визит в Соединенные Штаты Америки.
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