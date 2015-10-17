Обама призвал Россию бороться с исламистами, а не оппозицией

Как говорится в сообщении Белого дома, Барак Обама и Мохаммед бен Заед Аль-Нахайян обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ результате наступления войск Асада при поддержке РФ в Алеппо погибли 43 мирных жителяСогласно сообщению Белого дома, в ходе разговора президент США и кронпринц Абу-Даби подтвердили важность создания условий, необходимых для политического перехода в Сирии.

В пятницу сирийские правительственные войска и их союзники при поддержке российской авиации атаковали позиции повстанцев к югу от города Алеппо.

Сообщалось, что войскам Башара Асада удалось отбить у повстанцев два населенных пункта, потеряв один танк. В настоящее время большая часть города находится под контролем правительственных войск, часть Алеппо продолжают удерживать повстанческие группировки.