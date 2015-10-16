Китай нанимает так много чиновников, как никогда ранее - Frankfurter Allgemeine

Об этом сообщает Хендринк Анкенбранд в своей статье «Китай нанимает так много чиновников, как никогда ранее», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Это заявление не является обнадеживающим признаком для экономического гиганта Китая: В год, когда экономический рост грозит резко замедлиться, китайское правительство создает так много новых рабочих мест для чиновников гигантского государственного аппарата, как никогда.

Пекин хочет принять на работу 27 000 новых сотрудников в свои органы власти на национальном уровне в предстоящем году, сообщает официальное новостное агентство Синьхуа. По сравнению с прошлым годом это представляет собой феноменальный рост квартала. Еще в 2006 году число новых официальных должностей составляло только 10 000. Китай раздувает свой государственный аппарат.

В Китае чиновники не зарабатывают огромных богатств, по крайней мере, официально, но пользуются всяческими выгодами. Должность сохраняется почти на все время трудовой деятельности, существуют преимущества при покупке лекарств, чиновники не должны ничего платить в пенсионный фонд и получают пенсию, часто составляющую примерно 90 процентов от их предыдущих зарплат. Жилье либо предоставляется, либо может быть куплено за приемлемую цену. Особенно привлекательна "хукоу" - должность, связанная с бюджетной регистрацией, потому что она позволяет детям посещать школу в городе, даже если родители там не родились.

Должность чиновника теряет популярность

В четверг, по всей стране начался период регистрации, во время которого кандидаты подают заявки на двухдневный тест. Тесты будут проводиться в начале следующего года. Анкеты, которые должны заполнить кандидаты, аналогичны тестам для измерения коэффициента интеллекта. Они должны отсеять тех кандидатов, у которых полностью отсутствуют аналитические навыки. Будут также заданы политические вопросы, но с целью проверить, может ли кандидат распознать сложные политические отношения, а не для того, чтобы контролировать его идеологическую устойчивость.

Несколько лет назад в Китае состоялась настоящая гонка за должности чиновников: перспектива безопасности толкала все больше молодых китайцев к отечеству, что напугало даже государственные СМИ, которые заявляли о неприятии риска молодым поколением китайцев. Только в прошлом году миллион молодых китайцев приняли участие в тестах. «Золотая рисовая чаша так еще называют государственную службу в Китае, которая до середины 80-х годов была единственным вариантом карьеры для выпускников вузов. Когда затем начала развиваться китайская экономика, новое, воодушевленное духом оптимизма поколение страны выбрало «прыжок в море», как называли альтернативу перехода в экономику.

На самом деле, было бы неудивительно, если бы молодые китайцы, во время, когда рост теряет темпы, и крах на Шанхайском и Шеньчжэньском фондовых рынках по всему миру ставит вопрос о том, является ли экономика Китая лишь мнимым гигантом и близка ли она к краху, теперь запутавшись, еще больше стремились к занятости на госслужбе. Но очевидно, сейчас происходит обратное. Обычно на одну должность поступает примерно 50 заявок, пишет Синьхуа, на особенно желанные позиции претендуют даже 100 кандидатов.

Но уже на тестах в начале этого года количество тех, кто хотел быть допущенным к конкурсу, составило только 1,5 млн. Это на 100 000 человек меньше, чем годом ранее.

Будет интересно посмотреть, сколько молодых людей после краха фондового рынка и массовых увольнений во многих отраслях все равно рискнут начать свою карьеру в бизнесе. Или, как многие, занять безопасную должность в государственном аппарате. Ответ на этот вопрос может сказать гораздо больше о будущем китайской экономики и ее способности к инновациям, чем некоторые другие экономические данные по экспорту или потреблению.