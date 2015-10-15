Возможно, Путину это не нравится, но НАТО может снова расшириться - The Washington Post

Если теперь независимая Черногория получит то, на что надеется, то ей могут предложить присоединиться к НАТО уже в течение нескольких месяцев.

Об этом пишет Адам Тейлор в своей статье «Возможно, Путину это не нравится, но НАТО может снова расшириться», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

«Я уверен, что есть все условия, чтобы государства-члены альянса в декабре приняли решение предложить Черногории присоединиться [к альянсу]», сказал Reuters министр иностранных дел Черногории Игорь Лукшич.

Высшие должностные лица НАТО посетят Черногорию на этой неделе, поездка, как они говорят, предназначена для оценки того, есть ли в стране прогресс в области реформ, необходимых для вступления в альянс. Страна является одной из четырех желающих вступить в НАТО (наряду с Боснией и Герцеговиной, Македонией и Грузией), но эксперты говорят, что, скорее всего, она присоединится следующей.

Для альянса, вступление Черногории в НАТО не станет переломным моментом. Население страны составляет немного более 600 000 человек, а военный бюджет – $ 28 млн – ничтожные цифры по сравнению, скажем, с Англией, где в течение прошлого года на оборону было потрачено $ 55 млрд. Количество вооруженных сил Черногории составляет около 2000 в мирное время, и в недавнем докладе правительства высказано предположение, что они отчаянно нуждаются в модернизации.

Тем не менее, несмотря на небольшой размер Черногории, многие в Европе будут пристально следить за ситуацией по одной большой причине: Россия.

Президент России Владимир Путин на протяжении многих лет жаловался на расширение НАТО на Восток, часто утверждая, что альянс нарушает обещания, данные в конце холодной войны. «Я думаю, это очевидно, что расширение НАТО не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе», сказал Путин в резкой речи на Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года. «Напротив, оно представляет собой серьезную провокацию, которая снижает уровень взаимного доверия».

Европейские опасения из-за реакции России, по всей видимости, остановили разговоры о членстве в НАТО для Грузии, бывшей советской республики на южной границе России, которая некоторое время вела войну с ее более крупным соседом в 2008 году. Путин также заявил, что вмешательство России в Крыму стало результатом обеспокоенности из-за НАТО. «Я просто не могу себе представить, что мы поедем в Севастополь, чтобы посетить моряков НАТО», сказал президент России в марте 2014 года, имея в виду портовый город на Крымском полуострове.

Даже если членство Черногории в НАТО по сути будет символичным, этот символизм может оказаться мощным для России. Черногория станет первым новым членом НАТО с 2009 года, когда двум другим бывшим балканским государствам - Албании и Хорватии - было предоставлено членство. Важно отметить, что это будет первый новый член НАТО с тех пор как отношения между Западом и Россией ухудшились после конфликта в Украине в прошлом году.

В колонке для The Washington Post, опубликованной в прошлом году, Майкл Халтцел, старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса, утверждает, что предоставляя членство Черногории, НАТО может показать, что статья 10 Североатлантического договора - статья, которая позволяет альянсу пригласить европейские государства присоединиться – «жива и здорова». Халтцел добавил, что это также «продемонстрирует, что Москва не пользуется скрытым правом вето на членство в НАТО и послужит стимулом для вступления в НАТО других потенциальных претендентов, таких как Финляндия и Швеция, показывая, что дверь к членству остается открытой».

Если решение будет в пользу Черногории, это будет означать, что почти все побережье Адриатического моря, за исключением небольшой полосы Боснии, будет территорией НАТО. И хотя Черногория, может быть, и маленькое государство, это все же небольшое государство, с которым связаны многие россияне. Возможно, из-за общей славянской истории (не говоря уже об Адриатическом побережье), российские туристы устремились в Черногорию, после того как она получила независимость: В 2013 году, 300,000 человек, по заявлениям, посетили страну, а местные СМИ сообщили, что российские граждане, возможно, владеют долей недвижимости в стране до 40 процентов.

Желание черногорского правительства установить более тесные связи с Западом уже осложнило его отношения с Москвой: в прошлом году, страна поддержала европейские санкции в отношении России – шаг, который привел к контр-санкциям Москвы в отношении Черногории. Президент Черногории Филип Вуянович сказал, что Россия «поймет», если страна вступит в НАТО. В лучшем случае, этот комментарий кажется полным надежды.

В то время как события 1999 года могут быть в прошлом, они не обязательно забыты. По данным Human Rights Watch, по меньшей мере, восемь человек в Черногории были убиты ударами НАТО в этом году. Примерно 28 процентов населения страны являются этническими сербами, и могут с недоверием относиться к НАТО из-за конфликтов в Косово и Боснии и исторических связей с Россией. Опросы общественного мнения показали большие разногласия по поводу того, следует ли Черногории присоединиться к альянсу, и те, кто это поддерживает, составляют слабое и не совсем убедительное большинство.

В настоящее время, решение, кажется, возлагает ответственность на государства НАТО, и они, похоже, разделились. Соединенные Штаты предложили условную поддержку: посол страны в НАТО, Дуглас Лут, сказал Reuters, что если Черногория сможет показать улучшение в проблемах с коррупцией и доказать, что членство в НАТО пользуется поддержкой в стране, Вашингтон поддержит его заявку.