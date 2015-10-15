The Daily Beast: Война Путина с последствиями терроризма?

Об этом пишет Анна Немцова в своей статье «Война Путина с последствиями терроризма?», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Сирия не единственная война России. В последние дни российские подразделения безопасности ведут полномасштабные бои против повстанцев в трех республиках Северного Кавказа: Чечне, Дагестане и Ингушетии, а также выслеживают предполагаемых террористов в Москве. Десятки российских граждан были арестованы по подозрению в заговоре с так называемым «Исламским государством» для проведения терактов в своей стране; и 16 российских сотрудников правоохранительных органов были убиты в спецоперациях в последние два месяца, в основном, в регионах Северного Кавказа.

На этой неделе Федеральная служба безопасности России говорила о том, что связанные с ИГИЛ террористы представляют угрозу Москве и другим российским городам. В официальных отчетах из Москвы говорится, что 4407 российских граждан вовлечены в экстремистскую деятельность и являются потенциальной угрозой для страны.

В Сирии, во вторник днем, два снаряда попали в российское посольство в Дамаске. Между тем лидеры Джабхат ан-Нусра, связанные с Аль-Каидой, призвали джихадистов со всего мира атаковать русских.

Подождите, но разве президент России Владимир Путин не объяснял, что России было необходимо воевать в Сирии, чтобы ИГИЛ не угрожало России?

«Я пришел к выводу, что, если мы боимся, что террористы что-то сделают, то они точно так поступят», сказал Путин в своем недавнем интервью каналу Россия 1. «Мы должны принять превентивные меры. Конечно, есть риски, но позвольте сказать, эти риски существовали в любом случае, даже прежде, чем мы начали нашу деятельность в Сирии».

Записи последних трех недель позволяют предположить, что с террористами там мало борются, если вообще борются.

Часть угрозы ИГИЛ Москве, похоже, исходит от Чечни, республики на юге России, которой управляет верный Путину лидер, Рамзан Кадыров.

Российские силовики сообщили во вторник, что недавний план нападения на Москву был составлен в столице Чечни Грозном. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) говорит, что задержала нескольких подозреваемых, в том числе некоторых лиц из Чечни и Сирии, которые планировали атаку в Москве, чтобы «дестабилизировать государственную власть и остановить нас от использования военных сил против ИГИЛ в Сирии».

Один из подозреваемых, Аслан Байсултанов, получил приказ провести теракт от человека по имени Шамиль Черкизов. Байсултанов признался, что он ездил в Москву из Чечни со взрывчаткой. «Я должен был приехать в Москву с этим веществом», сказал судье Байсултанов во вторник.

Глава ФСБ Александр Бортников сообщил на заседании национального антитеррористического комитета этой неделе, что 12 российских граждан, задержанных в понедельник в Москве, были членами ИГИЛ и пособниками, которые готовили теракты в общественном транспорте в столице страны.

У России есть опыт террора джихадистов. За последние 15 лет более 1000 человек были убиты в результате терактов по всей России. Невинные погибли во взорванных зданиях, метрополитенах, в поездах, в московском аэропорту Домодедово, на улицах.

Президент Путин, видимо, не считает, что в результате бомбардировок Сирии, Кремль подвергает россиян большей угрозе. «Мы уже привыкли слышать о терактах то тут, то там», сказал Путин каналу Россия 1.

На самом деле, большинство россиян боятся джихадистов. После того, как более чем 40 россиян погибли в трех отдельных зверских атаках джихадистов в общественном транспорте в декабре 2013 года, опрос общественного мнения ВЦИОМ показал, что 78 процентов россиян боятся стать жертвой теракта.

Независимые эксперты отмечают, что угроза терроризма, с которой Россия сталкивается сегодня, отличается от той, что была десять лет назад, - сейчас все даже хуже.