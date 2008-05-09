Италия определилась с кандидатурой нового комиссара ЕС

Новым комиссаром ЕС от Италии станет Антонио ТАЖАНИ вместо Франко ФРАТТИНИ, которой ушел в отставку из-за получения должности министра иностранных дел Италии.

Об этом УНИАН сообщили в Еврокомиссии.

Итальянское правительство решило предложить кандидатуру А.ТАЖАНИ после консультаций с Президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

Как сообщал УНИАН, новый комиссар от Италии займется вопросами транспорта, а вопросы юстиции, свободы и безопасности, которыми занимался Ф.ФРАТТИНИ будут переданы действующему вице-президенту Еврокомиссии Жаку БАРРО, который занимался этими вопросами по совместительству во время предвыборного отпуска Ф.ФРАТТИНИ.

Ф.ФРАТТИНИ находился в отпуске, который он взял с начала апреля для участия в парламентских выборах в Италии по списку объединения “Народ свободы” во главе с Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

По результатам выборов, которые состоялись 9-10 апреля, объединение С.БЕРЛУСКОНИ одержало победу на выборах.

Ф.ФРАТТИНИ в правительстве С.БЕРЛУСКОНИ займет должность министра иностранных дел Италии.