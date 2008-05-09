Европа наконец взялась за решение российско-грузинской проблемы
15:36, 09 мая 2008Мир
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Напряжение поедут снимать главы МИД
Группа министров иностранных дел стран-членов Евросоюза на следующей неделе отправляются с визитом в Грузию.
Как сообщает Gazeta.ru, в ходе поездки они попытаются снять напряженность в российско-грузинских отношениях, возникшую из-за событий вокруг непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Ожидается, что в Грузию поедут главы МИД Словении, Швеции, Польши и Литвы.
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