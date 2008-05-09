Европа наконец взялась за решение российско-грузинской проблемы

Группа министров иностранных дел стран-членов Евросоюза на следующей неделе отправляются с визитом в Грузию.

Как сообщает Gazeta.ru, в ходе поездки они попытаются снять напряженность в российско-грузинских отношениях, возникшую из-за событий вокруг непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Ожидается, что в Грузию поедут главы МИД Словении, Швеции, Польши и Литвы.