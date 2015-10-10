Франция заявила о готовности передать Египту "Мистрали" после ноября

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Когда имущество будет на территории России, тогда и вступает в силу соглашение. Пока не будет оборудование возвращено, ни о какой передаче говорить нельзя», - сказал собеседник агентства.

По его словам, оборудование должно быть демонтировано и возвращено России в ноябре.

Представитель Объединенной приборостроительной корпорации, входящей в «Ростех» и являющейся разработчиком российского оборудования, установленного на вертолетоносцах типа «Мистраль», заявил, что компания еще не получала заявки от египетской стороны относительно создания экспортного варианта оборудования связи и управления.

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«Мы пока никаких заявок не получали», - сказал он.

По словам заместителя министра обороны Российской Федерации Юрия Борисова, потенциальный покупатель «Мистралей» может сделать запрос на приобретение российского оборудования, а разработчики сообщили о своей готовности адаптировать его под иностранных заказчиков.

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Как сообщал УНИАН, Франция может потерять до €250 млн в результате перепродажи вертолетоносцев типа «Мистраль» Египту вместо России.