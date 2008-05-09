Посол Грузии: начнут русские, а потом скажут, что начали абхазы

Грузия считает, что Россия может устроить провокацию в Кодорском ущелье, что приведет к боевым столкновениям.

Об этом заявил глава российского управления министерства реинтеграции Грузии Иосиф ЧАХОАШВИЛИ, сообщает Gazeta.ru.

«У нас намерений не было, и не будет, и мы никогда эту войну не начнем. Но это то, к чему подталкивает Россия Грузию, чтобы мы начали. Но будет другое - провокация с российской стороны в Кодорском ущелье», - сказал он.

«Начнут русские, а потом скажут, что начали абхазы. Вот чего мы ждем», - отметил глава российского управления министерства реинтеграции Грузии.

Он сообщил, что, согласно миротворческому мандату, в зоне конфликта должны присутствовать только мотострелковые роты. И.ЧАХОАШВИЛИ указал, что российская сторона в нарушение мандата ввела десантные подразделения, части ПВО и ракетные войска.