Бурджанадзе отказалась идти в парламент по списку партии Саакашвили

Спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ отказалась баллотироваться в следующий парламент по спискам провластной партии «Единое национальное движение» из-за несогласия со списками.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ.

«Для меня и для многих, в том числе и для президента, это было неожиданностью (отказ баллотироваться – УНИАН)”, - сказал он и добавил, что президент Грузии не одобряет такое решение и надеется на возвращение Н.БУРДЖАНАДЗЕ в политику. “Произошло это из-за казуса, когда не смогли согласовать списки. Там были и представители Национальной партии, и представители Нино. Часть людей попала, кто-то не попал. Это очень обидно. Но предвыборные списки, по-видимому, везде очень эмоциональная процедура», - сказал М.АНТАДЗЕ.