В РФ начнут повышать налоги и пенсионный возраст после выборов 2018 года - СМИ

Об этом сказал в пятницу высокопоставленный источник в правительстве, передает Рейтер.

Минфин на протяжении нескольких лет твердит о необходимости скорейшего повышения пенсионного возраста ради балансировки дефицитной пенсионной системы, в которую власти ежегодно отдают триллионы рублей из бюджета.

Ведомство Антона Силуанова предлагало начать постепенное повышение пенсионного возраста с 2016 года, однако ни президент Владимир Путин, ни премьер Дмитрий Медведев его не поддержали. Медведев говорил в среду на встрече с партактивом Единой России, что рано или поздно придется поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста, но предпосылок делать это немедленно нет.

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"Вряд ли до президентских выборов решение о пенсионном возрасте будет принято. В 2018 году может быть объявлено о повышении", - сказал высокопоставленный чиновник.

Минфин предлагает постепенное повышение, чтобы в итоге довести пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию в РФ для женщин составляет 55 лет, для мужчин - 60.

Ранее другой высокопоставленный источник в правительстве допускал, что власти могут начать повышать пенсионный возраст уже с 2017 года, объявив об этом после парламентских выборов 2016 года.

Источник в правительстве сказал также в пятницу, что после выборов 2018 года власти могут начать увеличивать основные налоги, приведя в пример подоходный налог.

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"Возможно, для богатых будет введена прогрессивная шкала налогообложения", - сказал источник.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство РФ определилось с бюджетом на 2016 год: дефицит казны 2,8 процента ВВП, третье по счету изъятие пенсионных накоплений, втрое меньшая индексация пенсий, отказ от индексации зарплат бюджетникам, рост налогов для нефтяных компаний и Газпрома.