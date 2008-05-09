Грузия планирует вскоре выставить российских миротворцев из Абхазии

Грузия надеется в ближайшее время заменить российских миротворцев в Абхазии на международные миротворческие силы.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Мераб АНТАДЗЕ.

«Дело в том, что миротворческие силы СНГ находятся в зоне на основе решения глав государств СНГ. И есть четкая правовая процедура: если Грузия выскажется против пребывания там миротворческих сил, то автоматически миротворческие силы теряют там легальные основания пребывания или действий, и на протяжении месяца должны покинуть зону безопасности», - сказал М.АНТАДЗЕ.

Он объяснил, что Грузия не применяет это право, чтобы не было временного вакуума безопасности. «Мы хотим, чтобы были подготовлены международные силы. Поэтому мы ведем активные консультации на протяжении последних нескольких недель (после того, как Россия показала, что она – сторона в конфликте). Это, чтобы в случае нашего заявления о непризнании контингента СНГ, мы могли бы завести туда международные политические силы», - добавил он.

М.АНТАДЗЕ отметил, что в последнее время РФ продемонстрировала, что она является не миротворцем, а стороной конфликта.

По его словам, Грузия выступает за создание международного контингента на основе ООНовских процедур.

«Там могли бы быть любые государства, и, естественно, мы приветствовали бы украинский состав. Естественно, это должен быть контингент под ООНовским мандатом. Технические детали еще не обсуждались. Это должно обсуждаться в ООН, и сейчас мы апеллируем к международной общественности, чтобы сменить мандат СНГ миротворческих сил», - добавил он.