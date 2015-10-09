The Guardian: Кампания Путина по разрушению Запада с помощью Сирии работает – пока

18:36, 09 октября 2015
Мир
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Запуск крылатых ракет из Каспийского моря является последним свидетельством захвата Путиным НАТО, но внутренний аппетит к войне скоро начнет сокращаться.

REUTERS

Об этом сообщает Джулиан Боргер в своей статье «Кампания Путина по разрушению Запада с помощью Сирии работает – пока», опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Если план игры Владимира Путина состоит в том, чтобы неоднократно удивить Запад и вывести его из равновесия, то он работает.

Так же, как их лидеры на общем собрании ООН на прошлой неделе, министры обороны НАТО, собравшись в Брюсселе в четверг, оказались неспособными придумать ответ на недавний российский ход – в этом случае, запуск крылатых ракет из Каспийского моря в дальнейшей эскалации войны в Сирии.

REUTERS

Масштаб вмешательства Путина в Сирии, конечно, застал западные столицы врасплох. То, что кажется развертыванием, выходит за рамки стабилизации режима Башара аль-Асада. Это выглядит как попытка, в сотрудничестве с сирийскими и поддерживаемыми Ираном сухопутными войсками, нанести прочное военное поражение повстанцам коалиции, которой удалось отвоевать растущий участок территории на северо-востоке.

Хотя она проводится под знаменем кампании против "Исламского государства", но опыт показывает, что подавляющее большинство российских целей не были объектами ИГ, некоторых из них поддерживали США, других – Турция и страны Персидского залива.

НАТО считает себя сторонним наблюдателем всего этого. Американская поддержка повстанцам является экспериментальной и в военном плане незначительной. Когда началось заседание НАТО, генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов послать войска, чтобы защитить свой южный фланг в Турции. Но риторика сгладила более глубокие противоречия внутри НАТО. В последние месяцы, союзники Турции, США и Германия, на самом деле забрали зенитные батареи Patriot, в частности, в знак протеста против обстрелов турецким правительством курдских вооруженных групп внутри Сирии, которые Запад считает оплотом против Дамаска и ИГИЛ.

REUTERS

В знак того, что НАТО реагирует на неопределенность, созданную Путиным, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что 100 британских солдат будут развернуты в странах Балтии. Это относительно недорогой способ тесно поддерживать статус союзника Вашингтона, как было предложено британскими миротворцами в ООН на прошлой неделе, и британцы поедут в Балтию, чтобы принять участие в американо-немецкой военной инициативе по подготовке. Но, после аннексии Крыма Россией и скрытой интервенции в Восточной Украине, это показывает, что НАТО действует, чтобы успокоить страны Балтии и убедить их в том, что они не являются членами второго сорта и что альянс защитит их.

Для Кремля, держать НАТО в неведении может быть самоцелью. Постоянные сюрпризы ставят Путина в центр мировой арены, драматический актер, на которого мир вынужден реагировать. Это оказывает наркотическое влияние на мнение внутри России, чему способствует большое количество видеоматериалов и фотографий того, как ракеты взлетают с кораблей и пролетают сотни миль, чтобы бомбардировать, предположительно, террористические цели. В новом опросе, 72% российских респондентов высказываются в пользу вмешательства в Сирии.

Однако, войны для внутреннего потребления по своему существу нестабильны. Они требуют постоянной новизны и сообщений о новых триумфах, которых трудно достичь в реальном мире. Сплотив сторонников в Восточной Украине под флагом Новороссии, Путин приостановил мятеж на фоне растущего числа погибших среди российских солдат, которых официально там не должно было быть. Украинская кампания только укрепила НАТО и дала ему новое чувство цели.

Война в Сирии также грозит негативными последствиями, поэтому США стремились остаться в стороне. Для суннитского мира, Россия выглядит так, будто она выбрала сторону, объединив все разрозненные повстанческие группировки в общей ненависти к ее «оккупации», и вдохновляя джихадистов по всему миру обратить внимание на Москву. Поддержка Асада до самого конца является стратегией, которая, скорее всего, затянет Россию еще глубже в войну, которую она не может себе позволить с экономикой, сокращающейся на 4% в год.

Просто стоять и смотреть, как Россия причиняет себе вред, также подразумевает издержки для запада. Бомбардировка территорий под контролем повстанцев в Идлибе и Алеппо приведет к увеличению потока беженцев, и отложит перспективу местных соглашений о прекращении огня, которые могли бы постепенно урегулировать более широкий конфликт. Вероятность столкновения или сбиения между российскими, турецкими, американскими или военными самолетами других стран НАТО продолжает расти, равно как и риск эскалации опосредованной войны. Мастерство Путина совершать неожиданные  поступки позволило ему стать хозяином положения, но нет никаких признаков того, что он знает, что делать дальше.

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