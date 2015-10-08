Der Spiegel: Нефть, газ, грабеж - источники финансирования "Исламского государства"

Об этом пишет Ранья Салум в своей статье "Нефть, газ, грабеж - источники финансирования «Исламского государства", опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

"Исламское государство" (ИГ) славится своим бюрократическим усердием. Джихадисты тщательно записывают свои доходы и расходы. Исследователь джихадизма Айменн Джавад аль-Тамими опубликовал и перевел внутренние документы бухгалтерского учета ИГ.

Финансовый отчет ИГ – из провинции "Аль-Хейр": Так джихадисты называют восточно-сирийской город Дейр эз-Зор и его окрестности, а также части пограничного региона Ирака, Сирии. Это нефтяная и газовая провинция ИГ. Отчет охватывает период с 23 декабря 2014 года до 22 января 2015 года – третьего месяца в исламском календаре.

Так ИГ распределяет свои доходы от Дейр эз-Зора:

Конфискация имущества: 44,7 процента

Нефть и природный газ: 27,7 процентов

Налоги: 23,7 процента

Электричество: 3,9 процента

Общий доход составляет $ 8,4 млн. ИГ ведет подсчет в валюте США. В Ираке и Сирии своя собственная национальная валюта.

Несмотря на то, что Дейр эз-Зор является производителем нефти и газа джихадистов, ископаемое сырье в балансе за месяц принесло им менее трети доходов. Причиной этому могли стать международные авиаудары с сентября 2014 года: Они уничтожили много оборудования. Тем не менее, ИГ все еще может продавать нефть в меньших количествах на черном рынке. Кроме того, существуют договоры между ИГ и сирийским режимом.

Основной источник доходов – грабеж

Под "конфискацией" ИГ понимает, что они грабят дома и поместья людей, которые сбежали или которых они объявляют неверующими.

Под "налогами" подразумевается также грабеж: ИГ насильно ввело обязательные сборы на контрольно-пропускных пунктах. Во многих местах они обращаются к предпринимателям и лавочникам, посещая их дома, и заставляют их платить налоги.

С "электричеством" все примерно так же: ИГ самостоятельно его не производит, но заставляет людей платить обязательный налог за него.

То, что доходы ИГ в качестве налогов вряд ли будут выделены для государственных услуг в интересах всех граждан, показывает вторая внутренняя таблица.

Так ИГ распределяет свои расходы в Дейр эз-Зоре:

Зарплаты бойцов: 43,6 процента

Расходы на базы ИГ: 19,8 процентов

Органы предоставления государственных услуг: 17,7 процента

Полиция нравов: 10,4 процентов

Органы гуманитарной помощи : 5,7 процента

Связи с общественностью: 2,8 процента

Таким образом, ИГ хозяйничает, прежде всего, для собственного кармана. В целом, 76,6 процентов расходов идет на собственных сотрудников: бойцы, полиция нравов, а также сотрудники по связям с общественностью.