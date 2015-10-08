Вмешательство России в Сирии может заставить Обаму выбирать: действовать или уступать - The Washington Post

Об этом пишет Карен ДеЯнг в своей статье «Вмешательство России в Сирии может заставить Обаму выбирать: действовать или уступать», опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Пока администрация не сдвинулась с места в своей двойной стратегии – прямые авиаудары против Исламского государства и значительная помощь тем, кто борется против него, и попытка переговоров по прекращению того, что было в значительной степени отдельной гражданской войной в Сирии.

Высокопоставленные чиновники администрации признают, что Россия уже совершила некоторые тактические успехи в гражданской войне, даже если они настаивают, что президент Владимир Путин, в конечном счете, заплатит за то, что они называют стратегическим промахом, который подорвет его уже и без того хрупкую репутацию в мире, и будет способствовать распространению боевиков.

Если целью Путина было «привлечь внимание», сказал один высокопоставленный чиновник, «тогда это было блестяще… Если ею было прекращение боевых действий в Сирии, то здесь, мы думаем, была допущена стратегическая ошибка». В то же время, по словам чиновника, «Россию теперь будут рассматривать как выступающую против суннитов … что вызовет гнев экстремистских групп», в том числе Исламского государства.

Но другие в администрации, и многие независимые эксперты, все больше беспокоятся, что если президент Обама не примет решительные меры – такие, как быстрое передвижение, чтобы претендовать на воздушное пространство над северо-западной Сирией и турецкой границей, где российские самолеты уже проводят операции – то значительный ущерб будет нанесен репутации именно Соединенных Штатов, а также их внешней политике и контртеррористическим целям.

Путин сказал, что он не намерен начинать военные наземные операции в Сирии, и высокопоставленные чиновники администрации заявили в среду, что они не видят никаких доказательств присутствия там наземных боевых единиц. Но российское развертывание включает сложную электронику, некоторая предназначена для того, чтобы создавать помехи авиационной электронике. Кроме России и сирийского правительства, только возглавляемая США коалиция против Исламского государства управляет самолетами в Сирии.

Нынешняя дискуссия внутреннего управления в значительной степени такая же, как та, которая удерживала администрацию от значительного вмешательства в гражданскую войну в Сирии в течение последних четырех лет. С одной стороны, участие России усилило решающий аргумент, что Соединенные Штаты должны избегать прямого участия в еще одном конфликте на Ближнем Востоке и должны продолжать направлять свои ресурсы на борьбу с такими силами, как Исламское государство, которые представляют прямую угрозу для национальной безопасности США.

С другой стороны, еще один аргумент в том, что нет никакого стратегического смысла для Соединенных Штатов, допускать господство России над ситуацией: Если России удастся сохранить Асада у власти, проблемы на Западе, вызванные как сирийской войной, так и активной экспансией, станут только хуже.

Стратегия Путина: «вы принимаете наши условия» по Асаду, а «затем мы отступаем, и вы решаете свои собственные проблемы» в Сирии, сказал Игорь Сутягин, эксперт по России в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне. «Если вы этого не сделаете, мы создадим полный беспорядок… увеличивая приток беженцев в Европу, и ваша жизнь станет еще более сложной».

Администрация говорит, что гражданская война может быть решена только путем переговоров, и что не может быть решения, которое оставило бы Асада у власти. До середины прошлого месяца, оппозиция – широкое разнообразие групп, начиная от подготовленных ЦРУ повстанцев до экстремистов неисламских государств – казалось, переломила ситуацию против сирийской армии, захватив территорию в провинциях Идлиб и Алеппо на северо-западе и на южном фронте возле иорданской границы.

«Единственное реальное будущее для единой Сирии – то, которое объединяет умеренные элементы и то, что останется от режима, после того, как Асада свергнут», сказал сотрудник разведки США в среду. Но «действия России непосредственно угрожают этой перспективе».

Недавние усилия Организации Объединенных Наций и других по организации новых переговоров, начиная с локализованных прекращений огня, уже начали разваливаться из-за российских бомбардировок, которые, вероятно, изменят расчеты Асада. Некоторые видят цель Кремля в том, чтобы сохранить контроль Асада над остатками Сирийского государства, в западных населенных пунктах вдали от мест доминирования Исламского государства, задача, которая также обеспечит продолжительное позиционирование России на Ближнем Востоке.

«Если [возможность переговоров] существовала еще одну или две недели назад, мы сегодня, безусловно, … в совершенно другом положении», сказал один международный чиновник, который уже давно участвует в этих усилиях. «Мы полностью сбиты с толку».

Перемирие, заключенное с Ираном и Хезболлой, чтобы позволить помощь и эвакуацию гражданских лиц из Забадани, к западу от Дамаска вблизи ливанской границы, в настоящее время рушится «из-за действий России», заявил международный чиновник. Хотя России сообщили координаты, и по плану должностные лица ООН должны были войти в зону в субботу, ее бомбили три раза, сказал чиновник, который, как и другие американские и международные должностные лица, говорил на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние заседания.

Россия заявила, что ее целью являются удары по Исламскому государству. Но подавляющее большинство ее целей находилось на территориях, подконтрольных оппозиции в западной Сирии, и это рассматривали, как подготовку почвы для того, чтобы силы Асада захватили территорию, проигранную повстанцам или ту, которую никогда не защищали. Стратегия почти такая же, как та, которой администрация следовала в борьбе против Исламского государства в Сирии и Ираке, где авиация предназначена для того, чтобы ослабить боевиков и позволить местным силам войти и удержать территорию.

Армия Асада, также поддерживаемая российскими и иранскими поставками и разведкой, и новые притоки иранских бойцов и Хезболлы, по всей видимости, предоставляют хорошие шансы на возвращение инициативы против сирийских повстанцев, многие из которых опасаются, что США от них отказались.

«Растущее участие России в сирийском конфликте, скорее всего, приведет к еще большему перемещению граждан и еще больше усложнит доставку гуманитарной помощи, которая спасает жизни», сказал «Корпус Милосердия» в заявлении в среду.

«Люди все больше и больше приближаются к границе с Турцией, чтобы они могли ее перейти, если дела пойдут очень плохо», сказал Майкл Бауэрс, вице-президент организации.

Альтернативный кошмарный сценарий уже начал разыгрываться, когда вооруженные ЦРУ повстанцы начали борьбу против сирийских войск, передвигающихся на территории, которые бомбит Россия, часть опосредованной войны США и России, которой Обама пообещал избегать.

Пока повстанческие силы меняют дислокацию дальше на юг в провинциях Идлиб и Хама, Исламское государство, скорее всего, закрепится в северо-западном регионе вдоль турецкой границы на севере Алеппо, втором по величине городе Сирии.

Этот регион обсуждался Соединенными Штатами и Турцией как возможная защищенная зона, где могут перегруппироваться повстанцы и собираться беженцы. На прошлой неделе Обама одобрил «операцию по формированию необходимых условий», в том числе несколько авиаударов, чтобы подготовиться к предполагаемому значительному увеличению авиаударов против Исламского государства, выполняемых США и самолетами коалиции, совершающими вылеты из турецких баз.

Но российские операции в регионе могут осложнить эти планы и подтолкнуть администрацию к решению, противостоять Москве – решению, которое она до сих пор не хотела принимать. Турция, и НАТО, уже предупредили Россию, после, по крайней мере, двух вторжений в воздушное пространство Турции.

«Они отправляют самолеты и сообщения в Турцию и НАТО», сказал Сутягин, бывший эксперт по военной политике российского правительства. Сообщение, сказал он, можно сформулировать примерно так: «эта территория, где вы хотите установить безопасные зоны … не безопасна, потому что мы приближаемся к ней, входя в ваше воздушное пространство, и могут быть столкновения».