Ежедневно по дороге в школу погибают 500 детей - ООН

ДТП – основная причина смерти среди подростков и молодых людей в возрасте 15-29 лет. Эксперты опасаются, что вскоре аварии на дорогах могут стать убийцей номер один и для детей от пяти до 14 лет, сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются превышение скорости, алкоголь, отсутствие программ технического осмотра транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность.

Читайте такжеВ результате бомбардировок России в Сирии погибли 12 детей – правозащитники

"Для привлечения внимания к этой проблеме, Специальный посланник Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт обратился к режиссеру Луи Бессону. Тот снял видеоролик, в котором наглядно показан риск, которому подвергаются школьники в Южной Африке и в Европе. Видеоролик призван помочь международному сообществу глубже осознать масштабы страданий, которые ежегодно вызывает каждый отдельный случай смерти ребенка, и подтолкнуть к реальным конкретным действиям по предупреждению автомобильных аварий и смягчению их последствий", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве автобус с 30 студентами врезался в электроопору, есть пострадавшие

Фильм приурочен к Международному дню, посвященному безопасности школьников на дорогах. Он отмечается 7 октября и является частью кампании #SaveKidsLives, которую в ООН запустили в ходе Недели безопасности в мае этого года.

Организаторы кампании приглашают всех подписать Детскую декларацию – призыв к мировым лидерам принять срочные меры по обеспечению безопасности детей. Цель кампании – собрать миллион подписей.