Der Spiegel: конец ООН

В статье Марка Питцке под названием «Конец ООН», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что караван продолжает свой путь. Украшенные флагами автоколонны больше не парализуют движение в центре города, убрали катера береговой охраны США на Ист-Ривер, и в кафетерии ООН неизвестные делегаты снова что-то мямлят друг другу.

Саммит в честь 70-летия ООН побил все рекорды: приехали 154 главы государств и правительств, больше, чем когда-либо прежде. После неофициального выговора от Папы на открытии, в течение десяти дней они занимались болтовней о бедности и изменении климата, кризисе беженцев и гражданской войне в Сирии.

Но сирийская катастрофа лишь разгорелась еще сильнее. Собственная инициатива России, на глазах бездеятельного мира, привела к эскалации конфликта – и превращению его в опосредованную войну со зловещими историческими параллелями.

За то, что это вообще могло зайти так далеко, никто не несет большей ответственности, чем Объединенные – разъединенные – Нации.

Сирия обозначает конец ООН, как мы ее знаем. Самым вопиющим на прошлой неделе стало специальное заседание Совета Безопасности, который даже не мог договориться о единогласном неодобрении. То, что эту встречу вел лично министр иностранных дел России Сергей Лавров, больше, чем просто ирония.

Новые переговоры – новая неудача

В среду Совет хочет повторно заседать по вопросу Сирии, на этот раз в меньшем составе. И снова ничего не произойдет.

Паралич Совета Безопасности – давно известный, но Сирия сделала его еще более показательным – это международный позор, исторический позор. Застрявший в пустых жестах орган оставляет в беде именно тех, для защиты которых он был создан: бессильных мирных жителей.

Провал неизбежен. Устаревшая структура Совета, продукт мировых войн, замерший во временах холодной войны, сопротивляется сегодняшней геополитике: своим устаревшим правом вето, пять постоянных членов из победившей коалиции (П5: США, Россия, Франция, Великобритания, Китай) могут легко саботировать решения.

В данный момент, этим пользуется, прежде всего, Россия, чтобы поддержать Башара аль-Асада, своего хорошего друга и лучшего клиента в покупке оружия, и в то же время держать исламских экстремистов на расстоянии.

Четыре раза Москва своим вето блокировала действия ООН против Асада. Каждое вето укрепляло Асада. Когда этого было больше недостаточно, Россия послала ему на помощь свои бомбардировщики – обойдя ООН, которой пришлось беспомощно наблюдать за играми Владимира Путина.

Тотальная реформа Совета Безопасности

История этого конфликта является также историей провала международного сообщества: Власть меньшинства может помешать лучшим намерениям большинства. Как в феврале 2012 года, когда 13 членов Совета Безопасности проголосовали за то, чтобы Асад понес ответственность за его «преступления против человечности». Два вето убили резолюцию – России, и как это часто бывает, Китая. Сообщение было очевидным, для Асада, а также для сирийской оппозиции.

Только однажды ненадолго вспыхнула надежда, после ужасающих атак Асада с помощью химического оружия: в сентябре 2013 года, страны ООН договорились о компромиссе для устранения запрещенного оружия.

Фиаско в Сирии придало новую актуальность длительным усилиям по реформированию Совета Безопасности. Франция предложила компромисс: в случаях геноцида, военных преступлений или нарушений прав человека, страны П5 должны добровольно отказаться от своего права вето – сам Париж показал хороший пример.

До сих пор инициативу поддерживают 75 из 193 государств-членов ООН. Среди них нет России, Великобритании, Китая и США.