Россия не вступит в коалицию во главе с США - МИД РФ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Практически ежедневно мы читаем брифинги Госдепа США, в которых высказываются иногда просто какие-то абсурдные обвинения. В частности, в отсутствии желания России присоединиться к Международной коалиции, причем, это повторяется практически ежедневно. Мы ведь много раз говорили о том, что мы не против желания вместе бороться с ИГИЛ, но мы не можем присоединиться к коалиции на тех условиях, на которых она существует, потому что они не соответствуют нормам международного права», - сказала она.

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Отметим, что российские и американские военные готовят документ о взаимодействии авиации в борьбе против боевиков «Исламского государства» в Сирии.