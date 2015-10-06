Forbes: игрок в покер Путин поднимает ставки в Сирии, Украине. Может ли Евросоюз разоблачить его маневры?

В статье Марселя Майклсона под названием «Игрок в покер Путин поднимает ставки в Сирии, Украине. Может ли Европейский Союз разоблачить его маневры?», опубликованной на сайте издания Forbes, пишется о том, что Россия в настоящее время не только задает темп конфликту в Сирии, она также заставляет западных союзников снизить приоритетность ухода сирийского президента в рамках военно-политического решения конфликта.

Для стран Западной Европы, целью борьбы с ИГИЛ/Исламским государством в Ираке и Сирии является устранение источника терактов на своей территории и противодействие радикальной и строгой форме ислама, которая набирает силу в сравнении с более умеренными мусульманскими движениями.

Окончание конфликта и отступление ИГИЛ также может устранить причины, по которым сотни тысяч людей покидают страну и бегут в Западную Европу в качестве мигрантов. Огромное количество мигрантов тестируют гуманитарную солидарность Европы и помогают подняться откровенно популистским политикам, которые хотят закрыть границы.

Открытая роль России в Сирии не только нарушает политику западных союзников, согласно которой они борются против ИГ и поддерживают умеренных сирийских повстанцев, которые хотят ухода Асада, она также заставляет их иметь дело с Россией и Путиным.

Но официально отношения холодные из-за противостояния в Украине, после аннексии Крыма и самопровозглашенного отделения в восточной Украине.

В прошлую пятницу Путин был в Париже на переговорах с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко.

Эти четверо должны оценить ситуацию в Украине после перемирия в феврале. В то время как боевые действия поутихли, и некоторое оружие было отведено из региона, там по-прежнему остается хаос и споры из-за проведения местных выборов, и Россия наращивает свое военное присутствие на границе.

У Олланда была очень холодная встреча с российским коллегой по вопросу Сирии, и он заявил, что Путин не союзник.

Торговые санкции между Европейским Союзом и Россией остаются в силе, и также санкции США. И европейская, и российская экономика страдают от санкций, но со временем рынки приспособятся.

Евросоюз не может закрыть глаза на аннексию Крыма или принять ситуацию на Донбассе.

Для Путина, военная интервенция была направлена на прекращение восточного расширения сферы влияния Европейского Союза и НАТО, в частности, запланированного Соглашения об ассоциации Украины и Европейского союза.

Нидерланды, травмированные сбиением над Украиной самолета из Амстердама с 298 пассажирами на борту, могут провести референдум по ратификации этого соглашения в следующем году, когда будут председательствовать в Европейском Союзе в первой половине.

Некоторые люди в Нидерландах, разделяя чувства многих других избирателей на всей территории Европейского Союза, хотят положить конец расширению и интеграции союза, которая, как они считают, приводит к экономическому ущербу их собственной стране с потерей рабочих мест и большим количеством мигрантов с востока.

Между тем, он укрепляет свою позицию на ближневосточной арене в коалиции с Сирией, Ираном и Ираком. Страны Европейского союза и Соединенные Штаты объединились с государствами Персидского залива в борьбе против Исламского государства и Аль-Каиды.Это растущее сопротивление играет на руку Путину. Так же, как предстоящая зима снова вернет поставки газа в Украину в центр внимания «замороженного» конфликта в этой стране.

В то же время, Россия усиливает свое сотрудничество с Китаем.

Увеличение внешней активности России и Путина, и огромные военные расходы не могут скрыть внутренние беды страны – рецессию и тот факт, что многие россияне переживают трудности.

Действовать сейчас

Европа не может подходить к вопросам Украины, Сирии и состоянию экономики, как к отдельным вопросам, и принимать меры только, когда вспыхивает пожар.

Она нуждается в комплексном плане того, как справится с воинствующими исламскими радикалами и террористами, остановить экономическую миграцию и деэскалировать противостояние с Россией.

К сожалению, структура ЕС является слишком сложной для быстрого консенсуса.

Франция и Германия сформировали рабочий тандем, но у них тоже есть разногласия, например в вопросе политики жесткой экономии, в то время как другим крупным европейским государствам не нравится быть в стороне. Обещанный Дэвидом Кэмероном референдум о членстве Великобритании в ЕС дополнительно ослабляет то, что должно было быть общим фронтом.

Путина можно простить за то, что он улыбается, когда следит за развитием событий в Европе, но у европейских лидеров нынешний тупик смеха не вызывает.

Самое время Евросоюзу действовать вместе, прежде чем даже думать о каком-либо дальнейшем расширении. Возможно, он уже зашел слишком далеко.

В любом случае, шаги в направлении более тесной экономической, политической и дипломатической интеграции внутри Европейского союза не следует откладывать, пока все окончательно не согласятся, и некоторые крупные страны должны взять на себя инициативу ради сохранения мира и возвращения к процветанию.