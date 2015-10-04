Египет одобряет военное вмешательство России в Сирии

Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Вмешательство России, учитывая ее потенциал и возможности, по нашему мнению, поможет эффективнее бороться с терроризмом в Сирии и искоренить это явление", - сказал Самех Шукри.

Читайте такжеВ России утверждают, что сирийские боевики отступаютЕгипет пытается не демонстрировать свою поддержку сирийского президента Башара Асада, который, по мнению, Саудовской Аравии, ключевого союзника египтян, необходимо отстранить от власти.

Комментарий Самеха Шукри является очередным признаком потепления отношений между Россией и Египтом. В августе в Россию с государственным визитом приезжал президент Абдель Фаттах Аль-Сиси, обе страны призвали к созданию коалиции по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

Ранее в июне Египет и Россия провели свои первые в истории совместные военно-морские учения.

Как известно, Россия настаивает на том, что наносит удары по позициям "Исламского государства". Однако есть много свидетельств о том, что Россия бомбит оппозицию, которую поддерживают и вооружают США, а также мирных жителей.