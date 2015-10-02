Чего хочет и что получит Россия в Сирии

Начало боевых действий российского контингента в Сирии расширило конфигурацию сил в регионе и обозначило задачи Кремля в этой стране.

Авиагруппа РФ, дислоцированная в Латакии (Сирия), нанесла первые авиаудары в провинциях Хама и Хомс. Согласно заявлениям МО РФ целями являлись объекты ИГ в регионе. В то же время анализ свидетельствует о том, что истинными целями авиации РФ стали объекты сирийской оппозиции вблизи населенного пункта Хомс. Район авиаудара расположен на значительном удалении от позиций ИГ, что позволяет утверждать: боевики ИГ не рассматривались в качестве цели российской авиагруппы. По нашим оценкам, проведение воздушной операции со стороны российских ВВС осложняется отсутствием точной развединформации о местах дислокации и концентрации сил противника. Это связано с отсутствием возможностей для ведения агентурной разведки в восточных регионах страны, контролируемых ИГ, не только у российских спецслужб, но и у правительственных сил Башара Асада, которые не имеют поддержки населения в этих районах. Такие возможности минимальны и у официального Тегерана, оказывающего поддержку Дамаску. Это означает, что целеуказание для группировки РФ в Сирии будет осуществляться либо по спутниковым данным, либо по данным агентурной разведки Shu’bat al-Mukhabarat al-'Askariyya (военной разведки Сирии) или Idarat al-Amn al-Amm (политической разведки). Поскольку сирийская оппозиция и боевики ИГ в своих действиях опираются на контроль населенных пунктов, осуществление точечных авиаударов требует тщательной подготовки и проверки информации. В противном случае повышается процент сопутствующих потерь, то есть жертв среди мирного населения.

Информация агентства Аль-Джазира о гибели 36 мирного жителя в результате авианалета как раз является косвенным свидетельством осуществления авиаудара по неподтвержденным разведданным.

Действия контингента РФ направлены исключительно на поддержку режима действующего президента Сирии.

Таким образом, на сегодняшний день РФ в проведении военных действий может использовать либо неподтвержденные разведданные, либо получать заведомо искаженные сведения от спецслужб Сирии для направления ударов по силам сирийской оппозиции.

Вероятность дезинформирования российского контингента в Сирии со стороны спецслужб Башара Асада минимальна, и действия контингента РФ направлены исключительно на поддержку режима действующего президента Сирии в рамках существующего и отработанного плана военной операции.

Развертывание воздушной группировки РФ без наращивания сухопутной компоненты при очевидном функционировании российских ССО свидетельствует о том, что задачей российской группировки является воздушное прикрытие действий правительственных сил и парализация работы ВВС США. Таким образом, в рамках опыта ливийской войны, Москва обеспечила неприкосновенность сухопутным силам Сирии, что позволит им более активно и уверенно действовать в пределах созданного Россией «противовоздушного зонтика» и пользоваться ударным потенциалом российской авиагруппы. Вероятно, такие задачи обусловливают временную сдержанность Москвы в развертывании сухопутной группировки в Сирии.

Данный план имеет недостаток: реализация задач Кремлем будет полностью упираться в потенциал сирийских вооруженных сил, так как воздушная группировка не гарантирует безопасность режиму вследствие осуществления специальных операций или неконвенциональной войны на территории городов. Подключение к кампании вооруженных сил Ирана и группировки «Хезболла» заставит использовать эти силы на разных направлениях, поскольку отсутствие боевого слаживания, различный уровень подготовки и специализации делают работу всех этих сил в рамках боевого взаимодействия невозможным.

Официальная Москва рассматривает возможность деления Сирии и получения опосредованного контроля над западными районами страны, имеющими выход к Средиземному морю и границе с Ливаном.

Места нанесения авиаудара дают основания предполагать, что РФ осуществляет зачистку окрестностей Хомса от оппозиционных Асаду сил и обеспечивает безопасность функционирования дороги, соединяющей Хомс и Дамаск, а также Хомс-Хама. Единственными потенциальными местами ударов РФ по силам ИГ и Джабхат аль-Нусра являются зоны, контролируемые этими группировками на восток от Хомса и восточнее дороги, соединяющей Хомс с Дамаском. Однако возникают сомнения, что РФ произведет удары по ИГ в отсутствие угрозы расширения контролируемой зоны данной группировки.

У Кремля появится возможность реализовать сценарий создания очередного марионеточного государства.

В случае, если правительственным войскам Сирии при поддержке контингента РФ удастся взять под контроль окрестности Дамаска, а также населенные пункты Кара и Дейр Аттиа, то у Кремля появится возможность реализовать сценарий создания очередного марионеточного государства на базе территорий, контролируемых аллавитами, во главе которого будет элита племени калбийя. Пограничную с Ливаном полосу контролирует движение Хезболла, однако, принимая во внимание тактический альянс России и Ирана, достижение договоренностей по данной территории вполне вероятно.

Фактически такой сценарий позволит Кремлю развернуть полноценную военную группировку в регионе в непосредственной близости к границам Израиля и Голанским высотам. Полагаем, что в Москве рассчитывают, что это может стать решающим аргументом для возобновления диалога с Западом с позиции равных.

Если Иран начнет активную фазу действий в Сирии, то это будет негативным сигналом для Москвы, так как будет означать собственную игру Тегерана в регионе.

Однако присоединение к кампании группировки «Хезболла» обесценит все попытки Кремля использовать участие в сирийской кампании для налаживания взаимодействия с Западом. Для официального же Тегерана активное вовлечение в сухопутные операции может поставить крест на результатах многолетнего переговорного процесса, давшего надежду на снятие санкций. Таким образом, если Иран начнет активную фазу действий в Сирии, то это будет негативным сигналом для Москвы, так как будет означать собственную игру Тегерана в регионе. В таком случае совпадение интересов РФ с Ираном будет лишь тактическим, и все риски для последнего будут означать крайне высокую ставку в конце игры. Это свидетельствует о том, что, в конце концов, Кремль проиграет Ирану и выйдет с максимально негативными для себя последствиями в этом конфликте.

Тегеран может быть заинтересован в создании альянса стран «шиитского» пояса, и данная цель имеет значительно больший вес, чем сохранение режима Асада для РФ, а последствия для Москвы нивелируют все возможные бонусы.

В результате при всем нежелании полномасштабного вовлечения в войну в Сирии и решения задач за счет прошиитских сил и правительственных сил Сирии, Москва будет вынуждена увязнуть в регионе, поскольку даже в случае закрепления режима Асада в регионах, подконтрольных алавитам с созданием государственного образования, Россия будет вынуждена обеспечивать его безопасность и сохранять военную группировку на территории, которая станет объектом террористических атак и рейдовых операций со стороны сирийской оппозиции, суннитских радикальных группировок и ИГ.

Анатолий Баронин