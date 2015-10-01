The Daily Beast: "Каждый шаг Путина ухудшает ситуацию" – в Сирии и в России

Об этом пишет Анна Немцова в своей статье «Каждый шаг Путина ухудшает ситуацию» – в Сирии и в России», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

До недавнего времени треть россиян говорили, что совершенно не интересуются Сирией. Только 18 процентов приветствовали идею предоставления военной поддержки Башару аль-Асаду, по данным национального опроса, проведенного в этом месяце социологами Левада-центра.

Общественное мнение, кажется, не было существенным фактором при принятии решений Владимиром Путиным в среду: Не успел президент России вернуться со своих встреч и речи в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, как он попросил Сенат России позволить ему использовать военные силы страны для иностранных боевых миссий.

Тем не менее, не многие понимают цель и задачи. «Вот что происходит», сообщил слушателям Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы из Нью-Йорка. «Есть две страны, где воюет ИГИЛ. Они пересекают две границы в Ираке и в Сирии. Путин сказал нам сразу, в Организации Объединенных Наций, об Ираке – что иракские власти попросили его участия в коалиции, потому что ИГИЛ приходит и уходит из Ирака, а потом возвращается обратно в Ирак, поэтому самолеты полетят к иракской границе. Вот почему зарубежные страны точно не указаны».

В то время как сенаторы проголосовали в пользу решения президента, слушатели Эхо Москвы провели свое голосование на сайте. Подавляющее большинство – 81 процент – не одобряют российского военного участия в гражданской войне в Сирии. Идея войны в зарубежных странах никогда не была популярна в России: В феврале, более 60 процентов россиян заявили, что не хотят, чтобы их военные участвовали в войне на востоке Украины.

«В настоящее время, большинство считает, что это не война, а военная операция. До этого россияне не задумывались о Сирии, [потому что они] расстроены из-за [своего] экономического спада, пустых холодильников», рассказал The Daily Beast в интервью Игорь Бунин, президент Центра политических технологий в Москве. «Популярность Путина зависит от того, как скоро люди сделают вывод, что их личное богатство зависит от событий в Сирии».

Голосование сенаторов быстро стало причиной саркастических шуток в социальных медиа: «Российские пенсии улетают в Сирию». Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, один из немногих людей, кого Путин называл своим другом, прогнозировал, что в 2016 году россияне станут еще беднее. «Мы оказались в цугцванге», сказал Кудрин в интервью газете «Ведомости», использовав шахматный термин, который означает «Когда каждый шаг ухудшает ситуацию».

Среди 20 миллионов мусульман страны, многие думали о Сирии больше, чем среднестатистический россиянин, сказал Бунин The Daily Beast. «Более 3000 российских граждан воюют в Сирии прямо сейчас; российские мусульмане разделяются во мнении по вопросам Сирии, на тех, кто поддерживает Асада или ИГИЛ, или другие группы на Ближнем Востоке», сказал Бунин. Большинство российских граждан, которые перешли на сторону самопровозглашенного «Исламского государства» родом из республики Северный Кавказ, которую эксперты окрестили «провинция ИГИЛ», с тех пор как террористическая группа взяла на себя ответственность за нападение на российскую военную базу в Дагестане.

Нуждаются ли российские мусульмане в более подробных объяснениях относительно намерений Путина?

«Люди не понимают, кого российская авиация собирается бомбить в Сирии. Мы видим, что ситуация в Сирии очень сложная, что Асад борется против нескольких групп, а не только против ИГИЛ. Неясно, собирается ли Россия бороться против всех врагов Асада или только против ИГИЛ», сообщил The Daily Beast Идрис Юсупов, эксперт по исламу и независимый наблюдатель в Дагестане.

События развивались с головокружительной скоростью. В 3:30 в Москве, Путин утешил телезрителей, заявив, что Россия не собирается «бросаться в этот конфликт с головой». К 4 вечера, пресс-секретарь министерства обороны заявил, что российские летчики провели свои первые авиаудары в Сирии.

«Наши власти всегда игнорируют то, что думают люди, кажется, чем меньше мы знаем о том, что они делают в Сирии, тем лучше», сказала The Daily Beast Александра Седельникова, педиатр из Нижнего Новгорода. Первые воспоминания, которые пришли на ум Седельниковой, как только она услышала о решении сената, были «черные тюльпаны» - прозвище самолетов, которые привозили мертвых российских солдат из Афганистана в 1980-х годах.

«Я думала о строчке из известной песни о Черных Тюльпанах, «Опять нести на родину героев / которым в 20 лет могилы роют».