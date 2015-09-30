Парламент Франции одобрил законопроект о прекращении контракта по "Мистралям"

Об этом сообщается на сайте сената.

«В среду, 30 сентября, сенат принял законопроект о заключении соглашения между правительствами Французской Республики и Российской Федерации об обязательствах, связанных с прекращением соглашения от 25 января 2011 года о сотрудничестве в области строительства кораблей», - говорится в сообщении.

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