Парламент Франции одобрил законопроект о прекращении контракта по "Мистралям"
19:03, 30 сентября 2015Мир
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Верхняя палата парламента Франции одобрила законопроект о прекращении действия контракта на строительство и поставку России двух вертолетоносцев типа «Мистраль».
REUTERS
Об этом сообщается на сайте сената.
«В среду, 30 сентября, сенат принял законопроект о заключении соглашения между правительствами Французской Республики и Российской Федерации об обязательствах, связанных с прекращением соглашения от 25 января 2011 года о сотрудничестве в области строительства кораблей», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Франция может потерять до €250 млн в результате перепродажи вертолетоносцев типа «Мистраль» Египту вместо России.
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