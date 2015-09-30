В Индии мужчину забили камнями из-за слухов о том, что он ел говядину

Крестьянин 28 сентября был до смерти забит камнями перед собственным домом, передает Русская служба Би-Би-Си.

Его 22-летний сын находится в больнице, он также серьезно пострадал в результате нападения толпы.

Шесть участников этой расправы арестованы. Полиция проверяет, кто распространял слухи о семье погибшего.

Также полиция сообщила, что обвинение в адрес погибшего прозвучало в местном индуистском храме.

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Вместе с тем семья Акхлака заявила, что в ее домашнем холодильнике хранилась не говядина, а баранина. Полиция изъяла мясо и отправила его на анализ.

"Некоторые местные жители распространяли слухи о том, что Акхлак хранил дома мясо и занимался забоем коров. В результате всех этих слухов они и напали на его дом", - рассказал газете Indian Express представитель городской администрации.

Местные жители, протестующие против арестов, вступили в столкновения с полицией и повредили несколько автомашин.

Забой коров в Индии – тема весьма щепетильная, поскольку коровы в индуизме считаются священными животными. Уттар-Прадеш – один из нескольких индийских штатов, где был ужесточен закон, запрещающий забой коров и продажу говядины. Это запрет вызвал протесты жителей штата, недовольных тем, что власти решают за них, что им можно и что нельзя есть.

В 11 штатах Индии, в том числе в Уттар-Прадеш, и на двух союзных территориях введен запрет на забой коров, быков, а также молодых бычков и телят.

Индуисты составляют 80% населения этой страны, где проживает 1,2 млрд человек.