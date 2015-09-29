Докладчик ПАСЕ по Украине ушел в отставку

Эту информацию "Европейской правде" подтвердил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"Да, Миньон подал в отставку с поста докладчика по Украине", - заявил он.

Украинский политик утверждает, что пока не объявлены мотивы французского политика, однако демарш Миньона состоялся после того, как он проиграл выборы на пост президента ПАСЕ.

"Объяснений никто не получил. Вчера, когда в группе ЕНП выдвигали кандидата в президенты ПАСЕ, он проиграл выборы Педро Аграмунту, после чего сразу уехал в Париж", - рассказал Арьев.

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Решение о замене докладчика по Украине еще должно быть подтверждено Мониторинговым комитетом ПАСЕ.

Ситуация осложняется тем, что на следующую, январскую сессию ассамблеи запланирован доклад ПАСЕ по ситуации в Украине. По словам Арьева, решение о том, состоится ли он, должно быть принято мониторинговым комитетом на заседании в четверг.

Необходимо добавить, что Жан-Клод Миньон довольно скептически настроен в отношении Украины, немало экспертов считает его антиукраинским политиком. А с лета 2015 года вторым содокладчиком стал каталонец Хорди Шукла, который также не является другом Киева - в частности, он призвал не накладывать в ПАСЕ жесткие санкции на российскую делегацию.

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Как сообщал УНИАН, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) официально признала факт российской агрессии в Украине, и признала оккупированными части Донецкой и Луганской областей. Председатель постоянной делегации, народный депутат Владимир Арьев отметил, что ПАСЕ поддержала доклад о пропавших без вести в Украине.