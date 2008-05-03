Туристический рейтинг возглавила Новая Зеландия

Новая Зеландия возглавила сотню лучших туристических направлений мира, а греческий остров Родос признан самым популярным местом отдыха в Европе, сообщает Reuters.

Несмотря на нынешний экономический кризис, удорожание топлива, обеспокоенность экологической ситуацией в ряде уголков мира, временами возникающий хаос в аэропортах, страсть к путешествиям у любителей новых впечатлений не угасает, констатируют эксперты. Туризм по-прежнему популярен, особенно европейское направление.

Подтверждение тому международный рейтинг, впервые составленный авторитетным интернет-ресурсом TripAdvisor. В первую двадцатку самых востребованных мест отдыха вошли семь европейских городов. Родос занял в нем в этом списке пятую строчку. Обильным солнцем (300 солнечных дней в году) и бурной растительностью этот остров в Эгейском море обязан средиземноморскому климату, который неизменно привлекает большое количество туристов.

Вторым по популярности европейским направлением признан австрийский Зальцбург, где главным туристическим хитом являются места, связанные с Моцартом. Лидером на британском направлении стал спа-курорт Бат. Среди европейских стран больше всего интереса у туристов вызывает Италия. Семь городов этого государства Апеннинского полуострова вошли в число 25 лучших мест отдыха на планете. В двадцатку лучших направлений Европы попали также город Сиена в Италии, Дингл на юго-западе Ирландии и Брюгге в Бельгии.

РБК