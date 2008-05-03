Золотого Туркменбаши уберут из центра Ашхабада

Самый монументальный из сотен прижизненных памятников первому президенту Туркмении Сапармурату Ниязову - Арка Нейтралитета - будет перенесен с площади у президентского дворца на юг столицы.

Установленная на вершине арки позолоченная статуя туркменского лидера, поворачивающаяся вслед за солнцем, была одной из визитных карточек Ашхабада эпохи Туркменбаши, сообщает «Газета.Ру».

Решение о переносе монумента было принято в пятницу на заседании правительства, сообщает его пресс-служба.

Оно объясняется тем, что «на юге столицы берет начало одноименный с аркой проспект Нейтралитета и там же формируется новый современный архитектурный ансамбль».

С.Ниязов, провозглашенный пожизненным президентом, управлял страной более 15 лет. В декабре 2006 года он скончался на 67-м году жизни от сердечной недостаточности.

Сегодня огромные портреты Туркменбаши убраны с улиц столицы, исчезают его бюсты из фойе административных зданий и гостиниц. Месяцу январю, переименованному при С.Ниязове в Туркменбаши, вернули привычное название по григорианскому календарю.