Полуторагодовалого сына Эдуарда Лимонова пытались похитить

Полуторагодовалого сына одного из лидеров "Другой России" Эдуарда Лимонова пытались похитить. Как сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сам Э.Лимонов, который находится в Санкт-Петербурге, где он участвовал в "Марше несогласных", он узнал об этом от своей тещи. "Она звонила из милиции, сделав заявление", - сказал он. По его словам, уже "на протяжение трех дней" было "несколько эпизодов" нападений, в которых участвовали двое мужчин и одна девушка. Сегодня в детском парке "с ребенка сорвали шапочку, и женщина побежала". "Видимо, все остальные надеялись, что теща бросит коляску с ребенком. То, что происходит, дико настораживает", - заметил Э.Лимонов.