Выборы в Каталонии выиграли сторонники независимости - экзит-пол

Об этом свидетельствуют данные экзит-полла, проведенного каталонским телеканалом TV3, сообщает Европейская правда.

В частности, блок, в состав которого входят правящая партия Артура Маса "Демократическая конвергенция Каталонии" и "Левые республиканцы Каталонии", получит согласно результатам экзит-полла от 63 до 66 мест в парламенте, который насчитывает 135 депутатов.

Еще одна политическая сила "Кандидатура народного единства" (CUP), с которым "Вместе к да" скорее всего вступит в коалицию, получает от 11 до 13 мест в каталонском парламенте.

Таким образом сторонники независимости получают в местном парламенте большинство.

В то же время, по данным экзит-полла, противники независимости "Граждане" получат от 19 до 21 места в парламенте, Catalunya Si que es (Каталония, да, это возможно) — 12-14, социалисты — 14-16, и правящая Народная партия — 9-11 мест.

Как сообщал УНИАН, в Каталонии – автономной области Испании, в воскресенье проходят местные выборы. Опросы общественного мнения показывают, что большинство каталонцев выступают за референдум о независимости, но не имеют единого мнения относительно того, хотят отделиться от Испании.