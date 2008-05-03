Выборы мэра в Лондоне: Красный Кен признал поражение

Мэром Лондона стал консерватор Борис Джонсон

Киев. 3 мая. УНИАН. На выборах мэра Лондона победу одержал кандидат консервативной партии Борис ДЖОНСОН, опередивший избиравшегося на третий срок нынешнего мэра Лондона левого лейбориста Кена ЛИВИНГСТОНА.

Как сообщает радио «Свобода»,затянувшийся более чем на сутки подсчет голосов на выборах мэра Лондона связан с тем, что явка избирателей была намного выше, чем в целом по стране на прошедших региональных выборах.

Если на местных выборах к урнам пришли около 35% избирателей, то в Лондоне на выборах мэра проголосовало 45% из зарегистрированных 5,5 миллионов избирателей.

Новый мэр британской столицы - 43-летний депутат парламента от Консервативной партии, известный журналист и политик Б.ДЖОНСОН. За него отдали голоса 1 миллион 168 тысяч избирателей. Его основной соперник -нынешний мэр К.ЛИВИНГСТОН, получивший за свои левые взгляды кличку «Красный Кен», признал свое поражение.

Победа консерваторов на выборах мэра британской столицы венчает их победу на местных выборах в Англии и Уэльсе.