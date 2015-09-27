На Китай надвигается супертайфун

Тайфун "Дуцзюань" ("Кукушка") усилился до уровня супертайфуна и в понедельник достигнет побережья Тайваня, а вторник - материковой части Китая.

Об этом сообщило в воскресенье Китайское метеорологическое управление, передает ТАСС.

Тропический шторм продвигается на запад с некоторым отклонением в северном направлении со скоростью 15-20 км/ч.

Ожидается, что во второй половине дня или вечером понедельника, когда супертайфун выйдет на северо-восточное побережье Тайваня, скорость ветра вблизи эпицентра циклона будет достигать 48-50 м/с (около 180 км/ч).

Ко времени, когда тропический шторм достигнет материковой части Китая в районе провинции Фуцзянь, порыва ветра будут достигать 30-35 м/с (108-126 км/ч).

Метеорологи прогнозируют, что циклон принесет обильные осадки и вызовет волны высотой до 7 метров.