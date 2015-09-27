В Каталонии проходят местные выборы, которые могут привести к независимости от Испании

В Каталонии - автономной области Испании в воскресенье проходят местные выборы, которые, по утверждению двух объединенных националистических партий, могут привести к независимости от Испании.

Как передает Радио Свобода, две каталонские партии создали единый список кандидатов, чтобы обеспечить себе большинство мест в 135-местной региональной ассамблеи.

Партийцы говорят, что в случае существенной поддержки на выборах, это позволит им в одностороннем порядке провозгласить независимость Каталонии от Испании в течение 18 месяцев.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство каталонцев выступают за референдум о независимости, но не имеют единого мнения относительно того, хотят ли отделиться от Испании.

Испанское правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Мариано Рахоем, который выступает против любых попыток провести референдум об отделении, назвал такой план «нонсенсом».

Поддержка политики отделения Каталонии от Испании несколько снизилась, пережив пик в 2013 году.

В Каталонии, которая обеспечивает 20 процентов всего валового внутреннего продукта Испании, проживает 7,5 млн человек. Каталония в составе Испании имеет определенную автономию, но все же Испания остается унитарным государством.

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Каталония исторически длительное время существовала как отдельное государство - с конца X века как Барселонское графство, с XII века - в династическом союзе с Арагонским королевством как ведущая часть этого союза, а спустя имела широкую самоуправление после создания династического союза с кастильским королевством и возникновения королевства Испании в XV веке. Но она утратила все элементы этого самоуправления с введением централизации Испании в XVIII веке. Определенную автономию Каталонии восстановила современная Конституция Испании 1978 года.