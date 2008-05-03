Грузия требует от РФ вывести из Абхазии дополнительный контингент миротворцев

МИД Грузии в пятницу вновь выразил протест в связи с вводом Россией в Абхазию дополнительного военного контингента миротворческих сил и потребовал его немедленного вывода, передает ИА "Новости-Грузия".

«Ввод дополнительных военных сил в конфликтный регион Грузии без согласования с центральными властями Грузии является незаконным, налицо факт милитаризации сепаратистского режима и опасный шаг, направленный на обострение ситуации в Кавказском регионе в целом», - говорится в заявлении МИД Грузии.

«Несмотря на категорической протест правительства Грузии, Россия абсолютно неззаконно начала увеличение личного состава и военной техники под прикрытием коллективных миротворческих сил СНГ, которые расположены на территории Грузии», - подчеркивается в заявлении.

«Грузинскую сторону о вводе дополнительных сил и военной техники РФ письменно ознакомил бывший военачальник коллективных миротворческих сил С.ЧАБАН (Письмо 29 апреля 2008 г. ¹576) , у которого мандат военачальника прекратился в феврале 2006 г. В письме не было указанно конкретно, когда и какое количество техники и сила должны быть введены на территорию Грузии», - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство сообщает также, что грузинская сторона категорически требует от РФ в максимально короткие сроки представить карту о расположении дополнительных военных сил в зоне конфликта, о точном количестве личного состава, и о видах военной техники.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля дополнительный контингент Коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта был введен в Абхазию, численность российских миротворцев в непризнанной республике увеличена в полтора раза. Как сообщил министр иностранных дел Абхазии Сергей ШАМБА, численность миротворцев увеличена до пределов, предусмотренных Московским соглашением о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года. В соответствии с этим документом, в зоне конфликта должно быть три тысячи военнослужащих, тогда как все 14 лет службу несли около двух тысяч российских солдат.