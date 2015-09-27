Канада впервые лишила гражданства осужденного за терроризм

Власти Канады впервые воспользовались новым законом, который позволяет лишать канадского гражданства лиц, осужденных за терроризм, пишет РБК со ссылкой на местное издание National Post.

В пятницу, 25 сентября, о лишении гражданства Канады был уведомлен отбывающий пожизненное наказание Амар Закария, лидер террористической группировки, которая совершила подрыв грузовика в центре Торонто в 2006 году.

Он по-прежнему остается гражданином Иордании и может быть депортирован в эту страну, в случае его освобождения из тюрьмы.