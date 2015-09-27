Канада впервые лишила гражданства осужденного за терроризм
09:10, 27 сентября 2015Мир
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О лишении гражданства был уведомлен отбывающий пожизненное наказание Амар Закария, лидер террористической группировки, которая совершила подрыв грузовика в центре Торонто в 2006 году
В Канаде впервые лишили террориста гражданства / lenta-ua.net
Власти Канады впервые воспользовались новым законом, который позволяет лишать канадского гражданства лиц, осужденных за терроризм, пишет РБК со ссылкой на местное издание National Post.
В пятницу, 25 сентября, о лишении гражданства Канады был уведомлен отбывающий пожизненное наказание Амар Закария, лидер террористической группировки, которая совершила подрыв грузовика в центре Торонто в 2006 году.
Он по-прежнему остается гражданином Иордании и может быть депортирован в эту страну, в случае его освобождения из тюрьмы.
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