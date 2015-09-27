Керри обсудил с главой МИД Ирана конфликты в Сирии и Йемене

В центре диалога были конфликты в Сирии и Йемене, передает Радио Свобода.

По оценке госсекретаря США, следующая неделя предоставит многим государствам возможность сыграть важную роль в урегулировании, как выразился Керри, «очень тяжелых проблем» ближнего Востока. Необходимо работать над достижением мира и продвижении вперед как в Сирии, так и в Йемене, отметил Керри.

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Зариф назвал основной своей заботой вместе с Керри выполнения «исторического соглашения» по иранской ядерной программе. В Тегеране надеются, что Ирану удастся добиться в обмен на сотрудничество в ядерной отрасли постепенной отмены американских экономических санкций.

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Как сообщал УНИАН, в США отмечают, что Иран приступил к взаимодействию с МАГАТЭ еще до того, как вступило в силу соглашение по ядерной программе.