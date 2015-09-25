Bloomberg: Ассад - победитель, Россия подает новое предложение в ООН

Статья опубликована на сайте Bloomberg.com.

Четыре года спустя, после ультиматума президента Барака Обамы в августе 2011 года, когда он заявил, что президент Сирии должен уйти, мировые лидеры, прибывающие в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сейчас ближе к тому, чтобы согласится, что Асад может остаться.

На своем пятом году, гражданская война в Сирии переросла в региональный конфликт и заставила миллионы беженцев тестировать границы Европы. Массовая миграция окончательно убедила канцлера Германии Ангелу Меркель приняться за дело и признать, что без Асада решение невозможно. Сделав это, она публично порвала с тем, что когда-то было преобладающей позицией Запада: Асад, отойди в сторону.

«Нам придется говорить со многими игроками», сказала Меркель после саммита Европейского союза в Брюсселе. «Не только Асад будет частью этого, но и другие страны, как США и Россия, а также важные региональные партнеры, такие как Иран или Саудовская Аравия».

Сдвиг произошел, когда Россия начала осуществлять более практический подход к Сирии, давнему союзнику, после использования вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать все попытки вмешательства западных стран.

Президент России Владимир Путин направил войска, а также истребители, бронетранспортеры и боевые вертолеты в Сирию, и едет в ООН, он готов обсудить с другими лидерами будущее Асада – ранее запрещенную тему.

Тысячи отчаянных сирийцев, прибывающих в Европейский Союз по суше и по морю, заставили союз 28 стран более охотно идти на компромисс, и это только укрепляет Путина, по словам европейского дипломата в Москве, который не уполномочен обсуждать внутренние дела, и попросил не называть его.

Сдвиг в политике Обамы?

Остается Обама. Администрация США также, возможно, стремится к ослаблению своего неприятия переходной роли Асада, и готова сотрудничать с Россией. Госсекретарь Джон Керри примерно три раза говорил о присутствии России в Сирии со своим коллегой Сергеем Лавровым и планирует встретиться с ним в эти выходные в Нью-Йорке.

Более вероятно, что Обама проведет редкую личную встречу с Путиным на следующей неделе, когда оба будут выступать с речью перед организацией 193 стран. Их предыдущие встречи отличались напряженным языком тела и кратким обменом любезностями.

Но теперь время, возможно, правильное. Существует вероятность сделки по Сирии между США и их союзниками и Россией, и хорошо, что Путин собирается в Нью-Йорк, чтобы встретиться с западными лидерами, сказал другой европейский дипломат.

Уступки Франции

Даже Франция, которая была среди наиболее ярых сторонников того, что Асад должен быть отстранен от власти, готова пойти на компромисс.

Президент Франсуа Олланд склоняется к тому, чтобы принять российское предложение о создании так называемой коалиции доброй воли, которая также будет включать Асада, сказал французский дипломат, который отказался назвать свое имя.

Все стороны уже приняли тот факт, что Асад может остаться в качестве номинального главы, пояснил дипломатический представитель, хотя трудности сейчас заключены в достижении взаимопонимания о том, какую форму примет политический переход.

Прорыв в отношениях между двумя лидерами в ООН предполагает отличный шанс для окончания войны, в которой погибли по меньшей мере 250 000 человек, и которая превратила Сирию в беззаконную территорию, захваченную террористами. Иран и Россия поставили условием, что Асад должен быть частью широкой коалиции для борьбы с Исламским государством в Сирии и в соседнем Ираке.

Администрация Обамы должна решить, может ли она сотрудничать с Россией в вопросе передачи власти от Асада к преемнику из его меньшинства алавитов, чтобы предотвратить крах режима и захват власти исламистами.

«Если вы уничтожите Асада – верхушку системы безопасности алавитов, все развалится, и тогда Россия и Иран не смогут ничего сделать», сказал Джошуа Лэндис, директор Центра ближневосточных исследований Университета Оклахомы.