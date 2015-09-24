Российские солдаты: Не отправляйте меня в Сирию - The Daily Beast

Об этом пишет Анна Немцова в своей статье «Российские солдаты: Не отправляйте меня в Сирию», опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Группа российских контрактников отказалась идти на «задание», как его назвало командование армии в документах, которые они получили, о своей тайной передислокации. В документе не было даты возвращения. К их удивлению, солдаты почти в последнюю минуту узнали, что страна их окончательного назначения – Сирия. Скандальный случай сейчас расследуют. Солдатам угрожали суровым наказанием за непослушание – обвинение в государственной измене, рассказал The Daily Beast их адвокат Иван Павлов, в России это карается лишением свободы на срок до 20 лет.

«Все солдаты просят четкое официальное распоряжение, чтобы их вдовам могли выплачиваться компенсации, если их убьют за рубежом. Солдаты имеют право требовать надлежащие документы, они должны всегда это делать перед отъездом, в противном случае, их семьи не получат ни рубля», сказала The Daily Beast Валентина Мельникова, председатель Комитета солдатских матерей, российской организации, представляющей семьи военных.

Но вместо того, чтобы предоставить контрактникам официальные документы, командование армии подало их следователям, по словам адвоката. Российские власти подтвердили, что они обеспечивают оружием и военными советниками сирийское правительство, как Москва делала в течение многих лет, но они отрицают, что российские солдаты участвуют в боях в Сирии.

В прошлом месяце, 20 солдат из разных регионов России собрали в импровизированное подразделение и направили в Новороссийск, военный порт на юго-западе России. Если обычно, чтобы зарегистрировать оружие, нужны недели, на этот раз им быстро выдали пулеметы. Все, что солдаты знали о своем конечном пункте назначения, - то, что это страна с более жарким климатом, чем в России, со змеями, и что по прибытии им не позволено будет покидать базу. Российское интернет-издание Gazeta.ru расследовало их историю. На пути в Новороссийск, в Восточном военном округе России, солдаты все еще думали, что их направили в восточную Украину, где российские военные вовлечены в конфликт, неофициально.

16 сентября от офицера в штаб-квартире солдаты узнали подробности их секретного задания: Они должны плыть в сирийский порт Латакия. «Мы думали, что нас отправляют на Донбасс, а оказалось – в Сирию», сказал изданию Gazeta.ru один из солдат, ссылаясь на регион на востоке Украины, где российские солдаты тайно задействованы в течение года. Отъезд был запланирован на следующий день. Большинство из 20 солдат-контрактников не хотели ехать в Сирию и решили официально расторгнуть контракты в местной военной прокуратуре в Новороссийске. «Мы не хотим ехать в Сирию, мы не хотим там умереть», рассказал gazeta.ru один из солдат, Алексей. «Эта командировка казалась странной с самого начала», добавил он.

Солдаты написали жалобу в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, и даже получили ответ, вроде того. Член Совета Сергей Кривенко напомнил им, что единственным легитимным документом, который имеет власть в армии, является письменный приказ. Солдаты никогда не получали такого приказа. Согласно российской конституции, любой солдат может потребовать статус службы. В пресс-службе Восточного военного округа не дают никаких комментариев о судьбе контрактников и отрицают любые планы отправки контрактников в Сирию. «Шум, который подняли солдаты, все же им помог, их всех отправили обратно на базы на Урале. Но если власти решат привлечь солдат к ответственности за измену, мы собираемся обнародовать имена солдат и опубликовать более подробную информацию о том, как армейские командиры держали своих солдат в неведении», сказал правозащитник Павлов.

В течении меньше, чем шести месяцев, Павлову пришлось защищать четырех россиян, обвиняемых в государственной измене. «Это настоящая волна. Никогда в моей практике не было столько клиентов, которые сталкиваются с такими обвинениями», сказал Павлов The Daily Beast. Адвокат был частью группы юристов «Команда 29», основанной в прошлом году и названной в честь 29-й статьи конституции, которая предусматривает: «Каждый человек имеет право на свободу мысли и слова».

Адвокат солдат, Павлов, выразил надежду, что власти не станут возбуждать дело и выдвигать солдатам обвинения. Количество россиян, обвиняемых в государственной измене, растет с тех пор, как Владимир Путин подписал закон об иностранных агентах в 2012 году. В понедельник московский суд приговорил одного из клиентов Павлова, Геннадия Кравцова, бывшего инженера радиотехнической разведки, к 14 годам лишения свободы. Преступление Кравцова кажется даже менее значительным, чем солдат в Новороссийске: Он отправил свое резюме в шведскую компанию в поисках работы.