Der Spiegel: Главы ЕС приходят к взаимопониманию

Об этом сообщает Маркус Бекер в своей статье «Главы ЕС приходят к взаимопониманию», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Сначала раскол, теперь попытка нового начала: После бурной встречи министров внутренних дел ЕС во вторник, лидеры государств и правительств пытались показать единство в кризисной ситуации с беженцами. В ночь на четверг после экстренного саммита они представили стратегию, с помощью которой они хотят справиться с драмой на границах Европы.

В итоговом документе саммита главы государств и правительств требуют «решений по наиболее актуальным вопросам» до следующего заседания Совета Европы в октябре. Это включает в себя следующее:

- Всемирная продовольственная программа ООН, которая играет центральную роль в обеспечении сирийских беженцев, и другие организации должны получить, по крайней мере, дополнительно один миллиард евро от ЕС. Это срочно необходимо: именно в этом году, страны ЕС сократили свои платежи по программе почти вдвое до 157 млн ​​евро.





- Лагери приема и регистрации («горячие точки») для беженцев в Италии и Греции должны быть построены до ноября. Оттуда 160 000 беженцев должны быть распределены по странам ЕС.





- Турции, Ливану, Иордании и другим странам необходимо помочь справиться с сирийским кризисом беженцев. Среди прочего, для этого будет существенно увеличен региональный целевой фонд ЕС. Однако, насколько, пока остается открытым.





- Диалог с Турцией должен быть усилен "на всех уровнях".





- Западные балканские государства должны получить поддержку в борьбе с притоком беженцев.





- Необходимо бороться с причинами волн беженцев, в том числе путем оказания финансовой поддержки странам в Африке.





- Необходимо справиться с «драматической ситуацией» на внешних границах ЕС, и усилить контроль.





- Государствам с внешними границами ЕС следует оказывать помощь в регистрации беженцев, и также облегчить возврат тех, кому было отказано в предоставлении убежища.





- Ничего более конкретного нет – и не будет. Весьма примечательно, что число – миллиард для Всемирной продовольственной программы – указано в итоговом документе неформальной встрече глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь президента Европейского Совета Дональда Туска. Главной целью было, «очистить воздух от многих взаимных обвинений».

Ситуация «чрезвычайно напряженная»

В связи с этим, многое нужно сделать. Накануне вечером Совет министров внутренних дел ЕС принял решение о распределении 120 000 беженцев – несмотря на голоса Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии, которые теперь должны принять лиц, ищущих убежища, против своей воли. Многие министры с трудом сохранили хладнокровие, другие вовсе его потеряли. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил о «диктатуре» и заявил, что он не будет выполнять решение большинства.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель потребовал санкций для такого случая. Президент Франции Франсуа Олланд пригрозил тем, кто не разделяет европейские ценности, выходом из союза – разумеется, не называя имен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, в среду обвинил Германию в «моральном империализме».

Ситуация перед саммитом даже для опытных высокопоставленных политиков была «чрезвычайно напряженной», заявил пресс-секретарь Туска. Встреча должна была «снова сосредоточить дискуссию на реальных проблемах».

Много хороших идей – но реализация остается открытой

Учитывая итоговый документ, это удалось, по меньшей мере, поверхностно. Распределение 120 000 беженцев в ЕС – что и без того в любом случае лишь небольшая мера лечения симптомов – больше не обсуждалось.

Вместо этого, в настоящее время речь все чаще идет о том, чтобы, наконец, устранить причины кризиса беженцев: стабилизировать страны в условиях кризиса, помочь пострадавшим в регионе и согласовать иностранную политику, политику безопасности и помощи в целях развития. Также необходимо обеспечить эффективную защиту внешних границ ЕС – также и для того, чтобы гарантировать свободу передвижения в пределах ЕС в будущем.

Таким образом, создание совместной защиты границ ЕС было одним из основных вопросов на саммите. Если в одном из государств возникнет кризис, согласно предложению, тут же вмешается подразделение ЕС. Но откуда брать для этого деньги, персонал и политическую волю, пока никто не знает.

Аналогичная ситуация и с другими важными вопросами. Как ключ к решению нынешнего кризиса важно сотрудничество с Турцией, которая приняла около двух миллионов беженцев из Сирии. Если бы условия их жизни были лучше, в Европу бежало бы меньше людей, согласно формуле. В то же время, Турция должна позаботиться о том, чтобы меньше людей покидали страну. Но, за это, как опасаются дипломаты ЕС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, попросит очень высокую цену.

Решения внеочередного заседания в Брюсселе, сказал чиновник ЕС, «могут быть только началом».