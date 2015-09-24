Госдеп не комментирует выдачу американской визы Пушкову, попавшему под санкции из-за Украины

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не строим предположений по поводу того, может или не может кто-либо не получить визу», - отметила представитель внешнеполитического ведомства США Кэти Бонди и добавила, что закон не позволяет ей комментировать детали рассмотрения виз.

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Ранее источники «Газеты.Ru» рассказали, что входящий в санкционный список США Пушков получит для поездки на Генассамблею ООН американскую визу.

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.