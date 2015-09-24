Госдеп не комментирует выдачу американской визы Пушкову, попавшему под санкции из-за Украины
08:09, 24 сентября 2015Мир
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В Госдепартаменте Соединенных Штатов не стали комментировать выдачу американской визы председателю комитета Думы по международным делам Алексею Пушкову.
Reuters
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не строим предположений по поводу того, может или не может кто-либо не получить визу», - отметила представитель внешнеполитического ведомства США Кэти Бонди и добавила, что закон не позволяет ей комментировать детали рассмотрения виз.
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Ранее источники «Газеты.Ru» рассказали, что входящий в санкционный список США Пушков получит для поездки на Генассамблею ООН американскую визу.
Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз еще на полгода продлил санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.
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