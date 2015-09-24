Группа чеченцев присоединилась к сирийскому "Фронту Нусра"
05:32, 24 сентября 2015Мир
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В Сирии отряд повстанцев численностью около 1500 человек и состоящий из чеченцев, узбеков и таджиков присягнул на верность "Фронту Нусра", одновременно противостоящему как силам сирийского режима Башара Асада, так и экстремистскому движению "Исламское государство".
Группа чеченцев присоединилась к сирийскому "Фронту Нусра" / ves.lv
Информацию об этом распространил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека, передает Русская служба Би-Би-Си.
Наблюдатели считают, что бригада "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар", составленная из выходцев из стран бывшего СССР, существенно усилит позиции "Фронта Нусра" в районе сирийского города Алеппо, почти полностью разрушенного из-за непрекращающихся уже третий год боев.
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"Фронт Нусра" считает себя сирийским отделением экстремистской организации "Аль-Каида" и, по заявлениям собственного руководства, на треть состоит из иностранцев, в том числе русских и чеченцев.
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