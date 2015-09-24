Группа чеченцев присоединилась к сирийскому "Фронту Нусра"

Информацию об этом распространил базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга прав человека, передает Русская служба Би-Би-Си.

Наблюдатели считают, что бригада "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар", составленная из выходцев из стран бывшего СССР, существенно усилит позиции "Фронта Нусра" в районе сирийского города Алеппо, почти полностью разрушенного из-за непрекращающихся уже третий год боев.

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"Фронт Нусра" считает себя сирийским отделением экстремистской организации "Аль-Каида" и, по заявлениям собственного руководства, на треть состоит из иностранцев, в том числе русских и чеченцев.