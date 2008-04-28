Нефть, обнаруженная в украинском масле, не вредна для здоровья европейцев

Во Франции, Нидерландах, Испании и Италии отозвали с рынка украинское растительное масло из-за выявления следов нефти в нем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Майкл МАНН.

“Все это масло было отозвано с рынка”, - сказал он.

М.МАНН отметил, что впервые части нефти в подсолнечном масле украинского происхождения были обнаружены на прошлой неделе во Франции, после чего сообщение об этом было распространение через систему быстрого предупреждения для стран-членов ЕС - РАПЕКС.

В то же время, представитель Еврокомиссии отметил, что на сегодняшний день, у Еврокомиссии нет оснований считать, что уровень нефти, обнаруженный в масле украинского происхождения, мог серьезно повлиять на состояние здоровья людей.

“Анализ, сделанный относительно содержания нефти в подсолнечном масле, показал, что этот уровень не может вызывать каких-то серьезных заболеваний, иметь какое-либо серьезное влияние на здоровье человека. Однако, Еврокомиссия и страны-члены еще решат, нужно ли провести дополнительные действия на уровне ЕС по оценке уровня риска относительно содержания нефти в подсолнечном масле”, - сказал М.МАНН.

Он также отметил, что Еврокомиссия надеется обсудить этот вопрос с представителями украинской власти.