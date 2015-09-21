Bloomberg: российская оппозиция призывает к смене власти на массовом митинге в Москве

В статье Юлии Федориновой под названием «Российская оппозиция призывает к смене власти на массовом митинге в Москве», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что примерно 8-10 тыс. людей собрались митинг за пределами центра российской столицы, сказал по телефону в воскресенье Леонид Волков, один из организаторов. До митинга, в Facebook зарегистрировались 8400 человек, а московские власти дали разрешение на сбор до 40 тыс. демонстрантов.

Пресс-служба полиции в Москве сказала, что там присутствовали около 4000 человек.

Лидер оппозиции Алексей Навальный созвал митинг, после того, как его партия не смогла получить парламентские места в единственном регионе, где ему было разрешено участвовать в выборах 13 сентября.

«Те же люди не должны быть во власти с 1999 года», сказал Навальный в своем заявлении на сайте, на прошлой неделе. «На этих выборах речь идет не о процентах, которые мы получили, а о нашем праве говорить людям правду везде, где мы хотим».

Возвращение Путина

Митинг был также созван, чтобы отметить годовщину начала последней президентской избирательной кампании в России в 2011 году, когда тогдашний президент Дмитрий Медведев, заявил, что отступит, чтобы Владимир Путин мог возглавить гонку в качестве кандидата от правящей партии «Единая Россия». Это позволило Путину вернуться к власти в качестве президента на третий срок после четырехлетнего перерыва, в течение которого он был премьер-министром.

Лидеры оппозиции в дальнейшем использовали демонстрацию, чтобы потребовать свободы для политических заключенных и большей свободы слова. Когда мероприятие завершилось, люди кричали «Россия без Путина».

Первоначально оппозиция хотела собраться в центре Москвы, на месте самых больших протестов после победы Путина на выборах 2012 года. Администрация города отклонила эту просьбу, сославшись на Московский воскресный марафон.

Кандидаты от оппозиционной партии Навального, «РПР-Парнас», получили чуть более 2 процентов голосов на выборах в сентябре в Костромском региональном отделении, к северо-востоку от Москвы. Это ниже 5 процентов, необходимых, чтобы получить представительство в законодательном органе. Партия была исключена из трех других регионов, где пыталась конкурировать.

Правящая партия «Единая Россия» доминировала на выборах 13 сентября, когда 21 регион выбирал губернаторов и 11 местных парламентов.