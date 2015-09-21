Bloomberg: российская оппозиция призывает к смене власти на массовом митинге в Москве

15:05, 21 сентября 2015
Мир
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Тысячи людей собрались в Москве в воскресенье вечером, требуя большей политической свободы и смены правящей власти страны, после того, как оппозиционные партии не смогли завоевать представительство на региональных выборах в этом месяце.

УНИАН

В статье Юлии Федориновой под названием «Российская оппозиция призывает к смене власти на массовом митинге в Москве», опубликованной на сайте Bloomberg.com, пишется о том, что примерно 8-10 тыс. людей собрались митинг за пределами центра российской столицы, сказал по телефону в воскресенье Леонид Волков, один из организаторов. До митинга, в Facebook зарегистрировались 8400 человек, а московские власти дали разрешение на сбор до 40 тыс. демонстрантов.

Пресс-служба полиции в Москве сказала, что там присутствовали около 4000 человек.

Лидер оппозиции Алексей Навальный созвал митинг, после того, как его партия не смогла получить парламентские места в единственном регионе, где ему было разрешено участвовать в выборах 13 сентября.

УНИАН

«Те же люди не должны быть во власти с 1999 года», сказал Навальный в своем заявлении на сайте, на прошлой неделе. «На этих выборах речь идет не о процентах, которые мы получили, а о нашем праве говорить людям правду везде, где мы хотим».

Возвращение Путина

Митинг был также созван, чтобы отметить годовщину начала последней президентской избирательной кампании в России в 2011 году, когда тогдашний президент Дмитрий Медведев, заявил, что отступит, чтобы Владимир Путин мог возглавить гонку в качестве кандидата от правящей партии «Единая Россия». Это позволило Путину вернуться к власти в качестве президента на третий срок после четырехлетнего перерыва, в течение которого он был премьер-министром.

Лидеры оппозиции в дальнейшем использовали демонстрацию, чтобы потребовать свободы для политических заключенных и большей свободы слова. Когда мероприятие завершилось, люди кричали «Россия без Путина».

Первоначально оппозиция хотела собраться в центре Москвы, на месте самых больших протестов после победы Путина на выборах 2012 года. Администрация города отклонила эту просьбу, сославшись на Московский воскресный марафон.

УНИАН

Кандидаты от оппозиционной партии Навального, «РПР-Парнас», получили чуть более 2 процентов голосов на выборах в сентябре в Костромском региональном отделении, к северо-востоку от Москвы. Это ниже 5 процентов, необходимых, чтобы получить представительство в законодательном органе. Партия была исключена из трех других регионов, где пыталась конкурировать.

Правящая партия «Единая Россия» доминировала на выборах 13 сентября, когда 21 регион выбирал губернаторов и 11 местных парламентов.

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