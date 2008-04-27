Журналисты ”Нью-Йорк таймс” отказались появляться в обществе Джорджа Буша

Руководство газеты "Нью-Йорк таймс" приняло решение больше не появляться на приемах Ассоциации корреспондентов Белого дома в связи с тем, что там все время присутствует президент и другие высокопоставленные представители администрации США.

"Такие мероприятия могут создать неверное впечатление о том, что журналисты и их источники являются добрыми друзьями, а подобное впечатление может бросить тень на доверие к нам", - говорится в заявлении пресс-секретаря "Нью-Йорк таймс" Дайаны МакНолти, по словам которой участие в подобных мероприятиях "потери доверия не стоит".

Ровно год назад в апреле 2007 года после предыдущего приема в Ассоциации политобозреватель "Нью-Йоркс таймс" Фрэнк Рич в статье "Вся президентская пресса" первым поднял вопрос об этичности шоу-мероприятий с участием представителей Белого дома, на которых журналисты выступают в качестве "статистов в пропагандистском трюке".

"Эти торжества иллюстрируют, как легко Белый дом, поставивший своей целью пропаганду, может задействовать в своих шоу вашингтонские СМИ", - заявил тогда Рич, обвинивший американскую прессу в "низкопоклонстве" перед президентской администрацией.

Ассоциация корреспондентов Белого дома была создана в 1914 году и проводит свои ежегодные приемы с 1920 года, собирая элиту американской журналистики. В течение всех семи с лишним лет своего президентства Буш каждый год неизменно появлялся на приеме и выступал с неформальной дружеской речью.