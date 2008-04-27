В Гонконге поднят ”Нафтогаз-67”

Затонувшее в акватории Гонконга украинское судно "Нафтогаз-67" поднято сегодня на поверхность с помощью крупнейшего в Азии плавучего крана "Хуа тянь лун", передает корреспондент ИТАР-ТАСС из Гонконга.

Катастрофа произошла 22 марта в проливе близ острова Лантау в результате столкновения с крупнотоннажным китайским сухогрузом "Яохай". Из 25 членов экипажа "Нефтегаза-67" семеро были спасены. Водолазами найдены тела лишь трех украинских моряков.

После подъема планируется осмотреть все внутренние помещения буксира, недоступные ранее подводникам, где могут находиться тела 15 человек из числа пропавших.