В Гонконге поднят ”Нафтогаз-67”
14:26, 27 апреля 2008Мир
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15 человек числятся пропавшими без вести
Затонувшее в акватории Гонконга украинское судно "Нафтогаз-67" поднято сегодня на поверхность с помощью крупнейшего в Азии плавучего крана "Хуа тянь лун", передает корреспондент ИТАР-ТАСС из Гонконга.
Катастрофа произошла 22 марта в проливе близ острова Лантау в результате столкновения с крупнотоннажным китайским сухогрузом "Яохай". Из 25 членов экипажа "Нефтегаза-67" семеро были спасены. Водолазами найдены тела лишь трех украинских моряков.
После подъема планируется осмотреть все внутренние помещения буксира, недоступные ранее подводникам, где могут находиться тела 15 человек из числа пропавших.
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