Путин подтвердил Ющенко, что российский премьер приедет в Киев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ. Как сообщила УНИАН пресс-секретарь украинского президента Ирина ВАННИКОВА, президенты поздравили друг друга с Пасхой. Во время разговора В.ПУТИН подтвердил, что визит главы правительства РФ Виктора ЗУБКОВА состоится завтра, 28 апреля.

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