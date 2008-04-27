Путин подтвердил Ющенко, что российский премьер приедет в Киев

11:31, 27 апреля 2008
Мир
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь украинского президента Ирина ВАННИКОВА, президенты поздравили друг друга с Пасхой.

Во время разговора В.ПУТИН подтвердил, что визит главы правительства РФ Виктора ЗУБКОВА состоится завтра, 28 апреля.

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