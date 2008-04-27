Огрызко: политическая нестабильность может помешать планам Украины по НАТО

Для использования шанса на присоединение к Плану действий для членства в НАТО в декабре этого года Украине необходима политическая стабильность.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Для того, чтобы мы в декабре присоединились к ПДЧ, нам нужно сделать очень серьезные, чрезвычайно конкретные шаги с целью углубления нашего внутреннего государственного реформирования. И, безусловно, политическая стабильность в Украине является одним из важнейших элементов», - отметил министр.

«Страны-члены Альянса хотели бы видеть нашу страну политически стабильной, предсказуемой, прогнозируемой», - напомнил он.

Выразив надежду на успешную работу парламентско-правительственной коалиции, В.ОГРЫЗКО также отметил, что НАТО с пониманием относится к внутренним дискуссиям в Украине.

«Президент недавно афористически сказал, что он скует коалицию цепью. Я надеюсь, коалиция будет держаться и работать. Но то, что у нас идут внутренние дискуссии, мне кажется, тоже воспринимается в НАТО с пониманием, поскольку им есть, с чем сравнивать», - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.