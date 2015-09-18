Наращивание военной мощи России в Сирии: Путин рискует повторить ошибку Советского Союза в Афганистане - Forbes

В статье Анны Борщевской под названием «Наращивание военной мощи России в Сирии: Путин рискует повторить ошибку Советского Союза в Афганистане», опубликованной на сайте издания Forbes, пишется о том, что 7 сентября, единственный оппозиционер, выступающий против Владимира Путина, в российском парламенте (Думе), Дмитрий Гудков, отправил официальный запрос министру обороны России Сергею Шойгу. «Меня интересуют две вещи», написал Гудков на своей странице в Facebook, «Во-первых, наши солдаты действительно воюют за Асада, и, во-вторых, если да, то почему это делается в тайне, без согласия парламента? С одной стороны, мы строго критикуем Америку за Ирак, НАТО – за Югославию, и с другой стороны, похоже, мы отправляем войска для поддержки далеко не самого приятного режима.

В мае Путин внес поправки в существующий указ о государственной тайне. Среди других изменений, он внес военные потери России в список государственных тайн даже в мирное время, «во время проведения специальных операций». Вспоминая это инцидент, Гудков написал, «Мы думали, что это о Донбассе [в Украине] – но оказалось, что это касается и Сирии».

В попытке объяснить мотивы Путина для расширения участия в Сирии, журналист Евгений Киселев написал в либерально-ориентированном «Эхо Москвы», «авторитарный режим [Путина], столкнувшийся с внутренними проблемами, стремится компенсировать их в направлении внешней политики». Он добавил, что на протяжении всей истории России, подобные войны оказывались внешнеполитическими катастрофами, от русско-японской войны 1904-05 годов, до Крымской войны 1853-56 гг.

Далее Киселев написал, «36 лет назад мы увязли в Афганистане. В прошлом году мы увязли на Донбассе – и теперь мы увязнем в Сирии? ... То, что военное вмешательство в Сирии – это авантюризм, смертельный для России – именно для России! – я лично не сомневаюсь».

«Разве эта ситуация не напоминает нам афганскую историю? Как тогда, верхушка [руководство] СССР, без какого-либо общественного обсуждения, приняла решение о введении «ограниченного контингента» советских войск в Афганистан», говорит аналитик Олег Пономарь, «За это время, уже дряхлая советская экономика рухнула под тяжестью военных расходов и социального недовольства, потянув за собой в ад весь советский режим».

Даже некоторые из сторонников политики Кремля в поддержку Асада считают, что Россия не должна вмешиваться в Сирии в военном отношении. «Россия не имеет права вмешиваться в предприятие, из которого потом будет невозможно выйти. Нам не нужен второй Афганистан – особенно на фоне украинского кризиса, уже высасывающего из нашей страны все соки», пишет Михаил Ростовский, который провел некоторое время в Сирии 15 лет назад в качестве гостя российского посольства.

Военное вмешательство России в Сирии может отличаться в некоторых отношениях от участия Советского Союза в Афганистане. Но для некоторых россиян, определенные параллели поразительны. Россия столкнулась с глубоким экономическим кризисом. Ее нынешние военные расходы непосильны, и страна переживает серьезный демографический спад. Россия не может воевать и в Украине, и в Сирии, и в то же время сохранять войска на всем постсоветском пространстве, как сейчас. Но, похоже, Путин намерен попытаться.