The Daily Beast: Телевизионная пропаганда Путина лжет о своей популярности

Об этом пишет Кейти Завадски в своей статье «Телевизионная пропаганда Путина лжет о своей популярности», опубликованной на сайте The Daily Beast.

Финансируемую Кремлем компанию для внешней пропаганды покровители расхваливают, как большой успех, но документы, предоставленные The Daily Beast, позволяют предположить, что они терпят огромные неудачи в своей миссии. RT, 10-летняя информационная сеть, ранее известная как Russia Today, по-видимому, искажает свой обнародованный успех в привлечении широкой аудитории и продвижении политики Кремля, но тратит столько же, сколько всемирно известные конкуренты. Сеть также обвиняют в преувеличении своей аудитории и влияния своего единственного инвестора – правительства России – и в том, что она делает вид, будто у него намного больше влияния в западной медиа-сфере, чем на самом деле, в частности, в Интернете. Самое большое количество просмотров набирают ее видео, к примеру, на YouTube, которые имеют отношение к «метросексуалам, бомжам и т.д.», и вовсе не к политике.

Эти данные, направленные на подрыв смелой оценки RT своей доли на рынке, на самом деле были собраны сотрудниками ныне не существующего РИА Новости, конкурирующего российского медийного предприятия с государственным финансированием, которое хотело убедить Кремль в том, что он напрасно тратит деньги на провальную пропагандистскую машину – деньги, которые лучше было бы потратить на более профессиональное РИА Новости.

RT была продуктом бренда ТВ-Новости, запущенного РИА в качестве автономного продукта в 2005 году. В конце 2013 года, несколько месяцев спустя после того, как были составлены документы, предоставленные The Daily Beast, РИА Новости были закрыты, и государственные СМИ были объединены под одной всеобъемлющей материнской компанией, «Россия Сегодня», или (несколько сбивающее с толку прежнее название RT) Russia Today.

С 2005 по 2013 год, правительство России потратило 61,6 млрд рублей – около $ 2 млрд – на RT, несмотря на то, что в одном из документов она называется «по сути Интернет- медиа-компанией».

The Daily Beast получили эти документы от Василия Гатова, бывшего сотрудника РИА Новости, который приложил руку к их подготовке. Он говорит, что они были предназначены для высокопоставленных кремлевских чиновников. «С первых дней RT, что-то всегда казалось мне неправильным», сказал Гатов. «RT упорно делал вид, что он был гораздо более важным и большим, чем можно было бы подтвердить любыми данными. В то время как внутренняя отчетность RT сообщила своему руководителю – правительству России – что им удалось превзойти CNN и BBC относительно зрительской аудитории, не было никаких признаков этого в виде надежных данных, проверенных и подтвержденных зарубежными источниками. Их социальный медиа рост, о котором сообщалось в каждом публичном заявлении RT, как о «феномене», также казался подозрительным».

«В определенный момент», добавил Гатов, «такие «несоответствия» стали частью состязания между РИА Новости и RT. Оба агентства существенно зависят от государственных средств. Некоторые из исследований, проведенных ранее, стали частью спора из-за финансирования и направления политики в отношении западной аудитории».

Среди обвинений, выдвинутых на сотнях страниц материалов, есть также то, что RT неправомерно заявил, что его трансляции на английском, испанском и арабском языках достигли 630 млн человек по всему миру в 2013 году. «В действительности, это число – это только теоретический географический охват аудитории», просто бумага, а реальный успех сеть имеет только в нескольких арабских странах. Он утверждает, что реальная аудитория измеряется международно признанными рейтинговыми агентствами, но эти агентства не размещают RT даже близко с теми числами, о которых он заявил.

«Спасибо за разоблачение своего рода корпоративных интриг, продвигаемых прежним руководством РИА», сказала пресс-секретарь RT Анна Белкина The Daily Beast по электронной почте. «Претензии, касающиеся действий RT, не имеют ничего общего с реальностью».

«Сегодня RT достиг 700 миллионов человек в более чем 100 странах; охват в США составляет 85 миллионов человек», добавила она. «В 2014 году Nielsen research (по заказу RT) выяснили, что 2,8 миллиона человек в семи крупных американских городах (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфия, Сан-Диего) еженедельно смотрят RT».

Заказанный RT отчет Nielsen никогда не публиковали.

Гатов утверждает, что в отличие от типичных известных новостных каналов, которые получают «плату за трансляцию» от кабельных провайдеров за использование их контента – RT платит кабельным провайдерам, чтобы они включили его контент в свои предложения. Поскольку, это не является незаконным, такие договоренности, как правило, происходят с низкопрофильными каналами, чей охват не оправдывает то, что кабельные провайдеры вносят его по собственному усмотрению. Dish Network и Time Warner Cable отказались дать комментарии касательно своих деловых отношений с RT. Comcast не ответил на просьбу о комментарии.

RT, как отмечают документы, нет в рейтингах Nielsen для США на 2012 год, который, как заявлено, начинает с каналов с аудиторией 18 млн домохозяйств. Они также не попадают в рейтинг кабельных новостных каналов, а это означает, что, согласно документам, «средняя ежедневная аудитория программ RT в США не достигает [30 000] людей».

«RT утверждает, что «более 100 миллионов зрителей в городах США получают канал 24 часа в сутки с помощью спутниковых и кабельных сетей», говорится в документах. В действительности это только общая численность населения в домах, где «в кабельных сетях, кто-то теоретически может получать RT в пакете с сотнями других каналов».

В 2015 году, RT по-прежнему в значительной степени отсутствует в рейтингах кабельных новостных каналов.

Документы говорят, что его аудитория даже не составит 0,1 процента телевизионной аудитории в Европе, за исключением Великобритании, где в 2013 году аудитория составляла около 120 000 человек в день: «В мае 2013 года, RT занял 175 место из 278 каналов в Великобритании, или 5-е место из 8 каналов кабельных новостей в Великобритании».

Тем не менее, даже этот показатель сократился в последние два года. Недавние рейтинги Broadcasters’ Audience Research Board для телевизионной зрительской аудитории Великобритании поставили RT на уровень 100 000 зрителей в день, и 0,17 процента от общей численности аудитории.

Команда РИА Новости также якобы развенчали заявления RT о том, что у них 7 млн зрителей в шести европейских странах, объяснив, что данные были экстраполированы из телефонного опроса, в котором людей просто спрашивали «Вы смотрели RT?», не уточняя, являются ли они постоянными зрителями или просто однажды случайно переключили на этот канал и больше никогда к нему не возвращались.

«За 7 лет работы», утверждают документы, «RT никогда не разглашал единого абсолютного показателя, подтвержденного измерениями аудитории. Все пресс-релизы, выпущенные каналом, о просмотре его за рубежом, основаны на игре с относительными числами: аудитория удвоилась, охват на 60% больше, чем у конкурентов, и так далее. Единственный абсолютный показатель на сайте RT – то, что телевизионная аудитория состоит из 630 миллионов человек в 100 странах мира. В действительности, это число является лишь потенциальным географическим охватом аудитории».

Команда РИА Новости также оспаривает разрекламированное присутствие RT в Интернете, особенно значение его распространяемой внешне статистики – «главный предмет гордости для канала» - это канал на YouTube, у которого более 1 миллиарда просмотров. Большинство просмотров, однако, насчитывают видео, которые «не относятся к основным целям канала», - а именно распространению «российской точки зрения» на глобальную политику.

Кажется также, что «мягкие новости» - саркастически описанные командой РИА Новости, как «бомжи, метросексуалы, и т.д.» - набрали 23 миллиона просмотров, что гораздо больше, чем у каких-либо видео о российской или западной политике или видео с участием Владимира Путина. Только 200 000, например, смотрели инаугурацию Путина на третий срок в качестве президента России; скудные 45 000 – эксклюзивное интервью, которое он дал RT. Самое популярное видео Путина? Когда он пел "Blueberry Hill" на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге в 2010 году.

Из всех клипов YouTube, просмотренных за пять лет, 81 процент – 344 миллиона просмотров – набрали видео стихийных бедствий, аварий, преступлений и природных явлений. Политические новостные видео RT, содержимое которых стремится формировать западное мнение и тем самым оправдать свое существование, набрало лишь 1 процент от общего охвата YouTube, это менее 4 миллионов просмотров.

Кроме того, "и т.д.", после бомжей и метросексуалов, существенно склоняется в направлении стихийных бедствий. Топ-пять видео RT на YouTube включают одно о землетрясении в Японии в 2011 году и одно о бездомном из Огайо с «золотым голосом», чья история стала очень популярна в том же году. К чести RT, его самое популярное видео на сайте – о России: видео взрыва метеорита, который вызвал панику в Уральском регионе в 2013 году.

Обзор The Daily Beast страницы RT на YouTube показывает, что наиболее популярные видео не изменились с тех пор, как РИА Новости создали таблицу данных в 2013 году.

Хуже для сети с ее постоянно растущим бюджетом – почти 12 млрд рублей в 2014 году – то, что только 13 из 100 видео были сделаны с использованием оригинальных материалов. Остальные основаны на материалах, полученных из других источников, «в том числе видео, приобретенных у западных агентств», таких как Reuters, Associated Press, или пользователей социальных медиа.

«Большое количество просмотров клипов RT объясняется тем, что канал загружает на [YouTube] много неоригинального контента, который другие каналы не загружают из-за ограничений авторского права», объясняется в документах. «RT закупает дорогостоящие права на распространение в Интернете и выпускает клипы, сделанные с помощью контента агентств, в то время как мировые лидеры новостей загружают контент в значительной степени основанный на собственных съемках».

Документальные видео RT, считаются одними из наименее популярных каналов YouTube, и набрали в среднем от 200 до 300 просмотров за видео в 2013 году. The Daily Beast обнаружили, что в настоящее время только около 100 документальных видеороликов RT получили более 10 000 просмотров. Многие из наиболее популярных являются частью сериала под названием «Новорожденная Россия».

Документы РИА Новости также отмечают, что даже широко рекламируемые программы, такие как ток-шоу во главе со скандальным основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, редко получают высокие показатели на YouTube. (Видео Ассанжа на канале RT, например, редко достигают 100 000 просмотров).

Большинство ответов Белкиной на конкретные вопросы The Daily Beast было сосредоточено на онлайн-присутствии RT. «Согласно данным SimilarWeb, в Интернете у RT аудитория больше, чем у любого другого не-англо-саксонского международного телевизионного новостного канала. На YouTube, RT – это телевизионная новостная сесть №1 в мире с 2,7 млрд просмотров (около 1,5 млрд из них – на их ведущем англоязычном канале)», написала она по электронной почте.

«RT успешно работает, освещая темы, которые выставляют США в плохом свете», было заявлено в лестном досье сети в New York Magazine в 2013 году, в год, когда был заказан отчет, противоположный отчету РИА Новости. «Сторонние кандидаты, как бы там ни было, воплощают неповиновение правящей политической элиты Америки. «Occupy Wall Street» дал нам фотографии того, как нью-йоркские полицейские брызгали из перцовых баллончиков в мирных протестующих и избивали представителей прессы».

Тем не менее, чередуя захват Уолл-Стрит и «темных лошадок» среди кандидатов от демократов, RT чаще рассказывает о теориях заговора и проводит дезинформационные кампании под руководством Кремля о том, как, скажем, ЦРУ изобрели вирус Эболы в качестве биологического оружия, или что нападения 9/11 были «внутренней работой». Совсем недавно, RT предположил, что химическая атака в Дамаске в августе 2013 года была «устроена» антиправительственными повстанцами, и что украинское правительство виновно в «геноциде» в продолжающейся войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Из-за таких частых провалов в лихорадочные болота сфальсифицированных глупостей сеть оказалась в беде на своем самом успешном европейском рынке. Ранее в этом году, Ofcom, национальный регулятор СМИ Великобритании, объявил, что он держит в руках свой шестой запрос по поводу предполагаемых нарушений RT в области стандартов вещания, а именно беспристрастности. (Максимальное наказание за невыполнение требований Ofcom – потеря телевизионной лицензии, что означает прекращение вещания в Великобритании).

Сеть спокойно признает, что включает «альтернативные» объяснения международных тщательно изученных событий – хотя и объяснений, которые очень мало или вообще не основаны на фактах. И это не случайно, что эти передачи представлены полированными, англоязычными ведущими, которые выглядят и звучат так, словно только сошли с площадок MSNBC или BBC.

Именно в этом и смысл. «RT называет своими конкурентами новостные каналы CNN, Fox, BBC, CNBC, MSNBC, Sky, а также каналы, финансируемые правительствами – Аль-Джазира и CCTV», утверждается в одном из документов. «Но по сравнению с ведущими новостными каналами в отношении распределительной сети, RT не выдерживает сравнения с другими в том, что касается размеров заявленной аудитории – остальные каналы смотрят десятки миллионов человек в день, а RT – десятки тысяч».

Вопрос, является ли RT выгодным для правительства Путина или нет, похоже, влечет за собой самый жестокий вывод команды РИА Новости. График показывает, что ежегодные затраты на сеть более чем в два раза выше, чем затраты Аль-Джазира, который получил телевизионные рейтинги в 32 странах, если учитывать и арабские, и англоговорящие страны. Другой конкурент, Euronews, обошелся в $ 9 200 000 по сравнению с RT стоимостью $ 168 300 000 – и получил рейтинги в 12 странах, а не в одной, как RT. ВВС стоил $ 222 млн, и получил «практически все» ТВ-рейтинги.